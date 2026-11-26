Các sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội trực tiếp trải nghiệm kỹ thuật nặn gốm tại làng gốm Bát Tràng. (Ảnh: Trung Anh)

Diễn ra nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch, chương trình có sự tham dự của bà Vibeke Nørgaard, Tham tán về Giáo dục và Đào tạo, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam; nhà thiết kế gốm Đan Mạch Anne Black; các nghệ nhân Bát Tràng cùng giảng viên và sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội.

Thông qua những hoạt động giao lưu và thực hành, workshop tạo cơ hội để các thế hệ làm nghề trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận tư duy thiết kế hiện đại, đồng thời tìm kiếm hướng phát triển bền vững trên nền tảng những giá trị thủ công truyền thống.

Hơn hai thập kỷ gắn bó

Bà Vibeke Nørgaard, Tham tán về Giáo dục và Đào tạo, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, phát biểu tại workshop. (Ảnh: Trung Anh)

Phát biểu tại sự kiện, bà Vibeke Nørgaard, Tham tán về Giáo dục và Đào tạo, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, nhấn mạnh những thành quả trong quan hệ hợp tác giữa nhà thiết kế Anne Black và Gốm Khánh An, một cơ sở sản xuất gốm truyền thống tại Bát Tràng.

Khởi nguồn từ những năm 2000 trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác doanh nghiệp (DANIDA) của Đan Mạch, quan hệ đối tác đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện điều kiện lao động và thúc đẩy các phương pháp sản xuất thân thiện hơn với môi trường.

Đáng chú ý, từ một xưởng gốm ban đầu, những thành quả hợp tác đã từng bước lan tỏa tới hơn 300 hộ sản xuất tại Bát Tràng. Nhờ đó, các cơ sở địa phương có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Bộ sưu tập gốm kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch do nhà thiết kế Anne Black và Gốm Khánh An phối hợp thực hiện, gồm năm sản phẩm tượng trưng cho năm thập kỷ hợp tác giữa hai nước (một sản phẩm được đặt bên trong các sản phẩm còn lại). Hình ảnh hoa cúc và hoa sen thể hiện sự giao thoa văn hóa, tình hữu nghị bền chặt và tinh thần hướng tới tương lai xanh. (Ảnh: Trung Anh)

Theo bà Vibeke Nørgaard, Bát Tràng là minh chứng cho tiềm năng phát triển của các làng nghề truyền thống trong bối cảnh hội nhập.

Trên cơ sở gìn giữ bản sắc văn hóa và kỹ nghệ lâu đời, các cơ sở sản xuất có thể nâng cao sức cạnh tranh thông qua đổi mới công nghệ và phương thức quản lý.

Tuy nhiên, phát triển bền vững đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện, từ sử dụng tài nguyên hợp lý, tiết kiệm năng lượng đến giảm thiểu chất thải và cải thiện môi trường lao động.

“Chúng tôi tin rằng bảo tồn truyền thống và đón nhận đổi mới không phải là hai mục tiêu đối lập”, đại diện Đại sứ quán Đan Mạch khẳng định.

Tinh thần ấy cũng được thể hiện trong mối quan hệ hợp tác giữa nhà thiết kế Anne Black và Gốm Khánh An suốt hơn hai thập kỷ.

Sự kết hợp giữa tư duy thiết kế đương đại của Đan Mạch với kỹ thuật thủ công Việt Nam đã tạo nền tảng cho những sản phẩm có chất lượng, đồng thời mở ra cơ hội học hỏi và phát triển cho các thế hệ làm nghề.

Ba chặng trải nghiệm gốm

Nhà thiết kế gốm Đan Mạch Anne Black hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm chế tác gốm với các sinh viên tham gia chương trình. (Ảnh: Trung Anh)

Điểm nhấn của workshop là ba trạm thực hành, đưa người tham dự trực tiếp khám phá những công đoạn chế tác gốm dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân.

Tại trạm đầu tiên, sinh viên được giới thiệu bộ sưu tập gốm kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch, tìm hiểu quá trình thiết kế, tạo mẫu và sản xuất.

Tiếp đó, các nhóm tự tay trang trí sản phẩm, qua đó cảm nhận rõ hơn sự kết hợp giữa ngôn ngữ thiết kế Bắc Âu và kỹ nghệ truyền thống Bát Tràng.

Trong khi đó, trạm thứ hai giới thiệu kỹ thuật tạo hình bằng phương pháp cuộn (hand coiling), cho phép người tham dự sử dụng các dải đất sét để tạo nên sản phẩm theo ý tưởng riêng.

Ở trạm cuối cùng, các nghệ nhân hướng dẫn kỹ thuật tạo hình trên bàn xoay, từ căn tâm đất, kéo thành thân gốm đến điều chỉnh hình dáng sản phẩm.

Với hình thức luân phiên giữa ba trạm, chương trình tạo không gian để sinh viên trực tiếp trải nghiệm, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm từ những người làm nghề.

Qua đó, các bạn trẻ có thêm cơ hội tiếp cận những phương pháp sáng tạo mới trên nền tảng kỹ thuật thủ công truyền thống.

Bạn Nguyễn Khánh Vy, sinh viên năm thứ tư ngành Gốm, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, chia sẻ những trải nghiệm tại chương trình. (Ảnh: Trung Anh)

Chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam, bạn Nguyễn Khánh Vy, sinh viên năm thứ tư ngành Gốm, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội, bày tỏ sự thích thú trước cơ hội giao lưu với các nghệ nhân và nhà thiết kế Đan Mạch.

Đặc biệt, những trao đổi trực tiếp đã giúp bạn hiểu thêm về tư duy thẩm mỹ, phương pháp chế tác và tác phong làm nghề của các chuyên gia quốc tế.

Theo Khánh Vy, điểm đáng chú ý trong thiết kế gốm Đan Mạch là sự đề cao tính tối giản và công năng sử dụng.

Thay vì sử dụng nhiều họa tiết cầu kỳ, các nghệ nhân chú trọng hình dáng, chất lượng và khả năng ứng dụng của sản phẩm trong đời sống.

Bên cạnh đó, nữ sinh cũng ấn tượng với sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm của người làm nghề. Bởi ngay cả một sản phẩm có hình thức đơn giản cũng đòi hỏi nhiều thời gian, kinh nghiệm và những công đoạn hoàn thiện khắt khe.

Với Khánh Vy, bài học đáng nhớ sau buổi trải nghiệm chính là sự trân trọng đối với từng sản phẩm do mình tạo ra.

Đằng sau hình dáng và màu sắc của một món đồ gốm còn là tâm huyết, sự chỉn chu và những giá trị nghề nghiệp mà người nghệ nhân kiên trì theo đuổi.

Tiếp nối hành trình hợp tác giữa nhà thiết kế Anne Black và Gốm Khánh An, workshop “Từ thủ công truyền thống đến một tương lai xanh” góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ giao lưu văn hóa Việt Nam-Đan Mạch.

Đồng thời, những trải nghiệm tại Bát Tràng cũng cho thấy tiềm năng kết hợp giữa di sản nghề thủ công, tư duy thiết kế hiện đại và chuyển đổi xanh, hướng tới sự phát triển bền vững của các làng nghề truyền thống.

Nhà thiết kế gốm Đan Mạch Anne Black trực tiếp hướng dẫn sinh viên thực hành kỹ thuật tạo hình gốm trên bàn xoay tại làng gốm Bát Tràng. (Ảnh: Trung Anh)