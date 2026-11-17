Tôi cùng các nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu năm 2026 là cán bộ quản lý, giáo viên thuộc phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng.

Những người thầy đã nâng bước cuộc đời

Nghĩ về nghề giáo, tôi nhớ những người thầy, người cô đã dạy dỗ và dìu dắt mình. Tôi nhớ thầy Nguyễn Văn Bân, cô giáo Lý Lệ Hoa, cô Khúc Bảo Túy và nhiều thầy cô giáo cũ khác. Mỗi người có một cách dạy, một cách thương yêu học trò, nhưng đều để lại trong tôi những điều tốt đẹp. Càng đi qua năm tháng, tôi càng hiểu rằng, trước khi trưởng thành, mình đã từng được lớn lên từ sự tận tâm của biết bao người thầy, người cô.

Ngày 5/9 năm 1977, khi vừa tròn mười tám tuổi, tôi bắt đầu đứng lớp tại Trường phổ thông cấp I, II Tam Kỳ số 2, trên đường Huỳnh Thúc Kháng. Ngày ấy, tôi đi bộ đến trường, từ đường Trần Cao Vân, rẽ qua đường Trần Dư rồi đến Huỳnh Thúc Kháng, qua những con phố còn nghèo và những hàng cây thân thuộc. Con đường đến trường, ngôi trường còn nhiều thiếu thốn, những gương mặt học trò ngày ấy đã trở thành một phần ký ức không thể phai mờ.

Những trang giáo án đầu tiên còn vụng về, những giờ lên lớp còn nhiều điều phải học. Nhưng tình yêu nghề cứ lớn dần từ những gương mặt học trò, từ niềm vui khi các em hiểu bài, từ những cố gắng nhỏ bé mà người thầy có thể góp vào hành trình trưởng thành của các em.

Tôi cùng với các nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu năm 2026 tại Lễ tuyên dương, khen thưởng năm học 2025-2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tổ chức ngày 17/11/2026. Ảnh tác giả cung cấp

Một thời gian khó, đậm tình đồng nghiệp

Năm 1982, tôi chuyển về công tác tại Phòng Giáo dục huyện Tam Kỳ. Những năm tháng ấy để lại trong tôi một miền ký ức rất riêng. Cơ quan còn đơn sơ, phương tiện làm việc thiếu thốn, nhưng tình đồng nghiệp thì đậm đà.

Tôi nhớ những chuyến đi công tác về cơ sở bằng chiếc xe đạp cũ, qua cầu Tam Kỳ, qua dòng sông thân thuộc, đến các trường ở Tam Hải, Tam Quang, Tam Nghĩa, Tam Lãnh, Tam Trà…

Có những chuyến đi dài, anh em phải mang theo gạo, thức ăn để lo bữa cơm. Có khi cùng nhà trường chuẩn bị năm học mới, có khi giúp địa phương phòng chống bão lụt, lúc lại tham gia lao động, khơi thông dòng nước từ hồ Phú Ninh chảy về, góp phần nuôi dưỡng những cánh đồng. Công việc nhiều, đường sá cách trở, nhưng chẳng mấy ai nề hà.

Tôi vẫn nhớ những buổi cùng chị Thanh đánh máy tài liệu chuyên môn, những đêm thức cùng chú Vương Mua để in roneo đề thi. Nhớ những bữa cơm đạm bạc nơi trường xa, những câu chuyện vui sau một ngày công tác vất vả. Những việc tưởng chừng rất bình thường ấy, qua bao năm tháng, lại trở thành những kỷ niệm khó quên.

Tôi đặc biệt nhớ thầy Hồ Văn Thảng, nguyên Trưởng Phòng Giáo dục huyện Tam Kỳ. Từ thầy và các anh chị em trong cơ quan, tôi học được nhiều điều về trách nhiệm, về cách gần gũi cơ sở, lắng nghe nhà trường và chia sẻ với những khó khăn của thầy cô đứng lớp. Điều còn đọng lại hôm nay không phải là những chức trách từng đảm nhận, mà là nghĩa tình của những người đã cùng nhau làm việc trong một thời kỳ còn nhiều gian khó.

Trên hành trình công tác, tôi còn có những năm tháng dạy Toán tại Trường phổ thông cấp II, III Phan Bội Châu; được giao nhiệm vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trần Quốc Toản, rồi Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tam Kỳ.

Mỗi nơi, mỗi công việc đều cho tôi thêm những trải nghiệm và bài học mới. Tôi may mắn đã gặp những người lãnh đạo tận tâm, những đồng nghiệp chân thành, những thầy cô hết lòng với học trò.

Có người chỉ dẫn, có người chia sẻ công việc, có người âm thầm hỗ trợ khi tôi gặp khó khăn. Nhìn lại, tôi hiểu rằng những gì mình có được hôm nay đều có sự tin cậy, thương yêu, cộng tác và giúp đỡ của biết bao người. Tôi luôn trân trọng và ghi nhớ những tình cảm ấy.

Thời gian đã đưa mỗi người đến một ngả đường, những cơ quan, trường học cũ cũng đã có nhiều đổi thay. Có đồng nghiệp đã nghỉ hưu, có người chuyển công tác, có người mãi đi xa về miền mây trắng.

Mỗi lần gặp lại anh chị em cũ, hoặc nghe nhắc tên một người từng gắn bó, tôi lại nhớ căn phòng làm việc Tổ Phổ thông đơn sơ, những chuyến đi cơ sở, những bữa cơm chung chẳng có gì nhiều nhưng luôn ấm áp.

Những người đã khuất vẫn còn một chỗ trong ký ức của chúng tôi. Nghĩ đến họ, tôi càng quý những cuộc gặp gỡ hôm nay, bởi thời gian không chờ ai và không phải lúc nào chúng ta cũng còn đủ người để ngồi lại bên nhau.

Tôi tham gia Hội đồng giám khảo và trao thưởng Liên hoan giáo viên giỏi năm 2026. Ảnh tác giả cung cấp

Tiếng gọi của học trò và cuộc trở về với bục giảng

Tôi cũng nhớ học trò của mình. Nhiều em giờ đã trưởng thành, có gia đình, có công việc và cuộc sống riêng. Mỗi lần tình cờ gặp lại, nghe tiếng gọi "Thầy Long!", tôi lại thấy bao nhiêu năm tháng như được nối gần. Người thầy có thể không nhớ hết từng bài giảng, từng lớp học, nhưng một tiếng gọi thân thương của học trò cũng đủ làm ấm lòng.

Niềm vui của người đứng lớp, suy cho cùng, không nằm ở những lời khen dành cho mình, mà ở sự trưởng thành của học trò và những điều tốt đẹp các em tiếp tục trao lại cho cuộc đời.

Những ngày đầu tháng 11/2026, được tham gia Ban Giám khảo Liên hoan Giáo viên dạy giỏi năm 2026, tôi có dịp trở lại với không khí trường lớp, được nghe các thầy cô trẻ chia sẻ về bài giảng, phương pháp dạy học và những đổi mới trong giáo dục. Nhìn sự tự tin, sáng tạo và nhiệt huyết của các em, tôi vui như được trở lại những ngày đầu đứng lớp. Qua những giờ dự thi và trò chuyện, tôi bắt gặp hình ảnh của mình năm mười tám tuổi, khi còn bỡ ngỡ trước bục giảng.

Thời gian đã làm thay đổi nhiều điều, từ bảng đen, phấn trắng đến những phương tiện dạy học hiện đại, nhưng sự tận tụy và tình thương dành cho học trò vẫn là điều không gì thay thế được. Nhìn các thầy cô trẻ hôm nay, tôi càng tin rằng những giá trị tốt đẹp của nghề giáo vẫn đang được tiếp nối, dù mỗi thế hệ có cách tiếp cận và phương pháp dạy học khác nhau.

Từ bục giảng đến những hành trình khuyến học

Rời bục giảng và công việc quản lý giáo dục, tôi tiếp tục gắn bó với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Công việc hôm nay có những yêu cầu khác, nhưng mối quan tâm vẫn bắt đầu từ những đứa trẻ, từ cơ hội được đến trường, được tiếp tục học tập và nuôi dưỡng ước mơ.

Trên địa bàn Đà Nẵng hôm nay, từ những mái trường nơi phố thị đến các điểm trường vùng xa, vẫn có những thầy cô lặng lẽ vượt khó, những học trò cần được tiếp sức. Mỗi lần đến với các địa phương, gặp những người đang âm thầm chăm lo cho việc học của con em mình, tôi lại thấy công việc khuyến học thật gần với những năm tháng đứng lớp. Khuyến học, với tôi, vẫn là công việc của trái tim.

Đà Nẵng hôm nay đã rộng dài hơn, từ phố biển đến những vùng quê, miền núi xa xôi. Đi qua những con đường ven biển, nhìn những ngôi trường mới giữa khu dân cư đang đổi thay, rồi ngược lên những miền núi xa, nơi núi rừng còn trùng điệp, tôi càng cảm nhận rõ sự phong phú của đất và người nơi đây.

Dẫu cảnh sắc mỗi vùng một khác, ở đâu cũng gặp những tấm lòng gần gũi, chân tình; những gia đình chắt chiu cho con ăn học, những thầy cô bền bỉ với lớp, với trường, những người sẵn sàng sẻ chia để một học trò khó khăn có thêm cơ hội đến lớp.

Chính những con người bình dị ấy làm nên vẻ đẹp của Đà Nẵng. Thành phố sẽ càng đáng quý hơn khi sự phát triển hôm nay mở ra cơ hội học tập cho mọi người, để không có học trò nghèo nào phải bỏ lại ước mơ của mình.