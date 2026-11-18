Chiều 18/11, tại Hà Nội, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp báo cung cấp thông tin về sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026” và chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, sau khi trao đổi với lãnh đạo thành phố Hà Nội, địa phương quyết định tổ chức chương trình “Xin chào Cà Mau 2026” tại Thủ đô. Sự kiện tạo điều kiện để người dân Hà Nội, du khách và các doanh nghiệp tiếp cận hình ảnh, tiềm năng đầu tư, thương mại, du lịch cùng những sản phẩm đặc trưng của vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau chủ trì buổi họp báo

Theo kế hoạch, chương trình “Xin chào Cà Mau 2026” diễn ra tại quảng trường Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City (đường Nguyễn Trãi, Hà Nội). Ban tổ chức bố trí 30 gian hàng trên diện tích khoảng 300 m2 với không gian trưng bày mang chủ đề “Cà Mau - Sắc màu di sản địa đầu cực Nam”, giới thiệu hệ sinh thái, lịch sử, văn hóa, ẩm thực và các sản phẩm OCOP, thủy sản tiêu biểu gắn với nghề truyền thống.

Đón đầu đường bay thẳng và mở rộng không gian Festival Tôm

Thông tin về lĩnh vực du lịch, ông Nguyễn Văn Đen – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, sự kiện tại Hà Nội có các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, trình diễn Đờn ca tài tử Nam Bộ và tư vấn tour tuyến du lịch sinh thái. Dự kiến từ trung tuần tháng 12/2026, sau khi sân bay Cà Mau hoàn tất nâng cấp, đường bay thẳng Hà Nội – Cà Mau sẽ được khai thác trở lại với tần suất trung bình một chuyến mỗi ngày, tạo thuận lợi cho du khách phía Bắc đến địa phương.

Ông Nguyễn Văn Đen – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau chia sẻ thông tin tại buổi họp báo

Cùng thời điểm, tại tỉnh Cà Mau, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Tôm Cà Mau – Vươn tầm thế giới” diễn ra từ ngày 21 đến 25/11/2026 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên) và một số địa phương trong, ngoài tỉnh. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức lúc 20h ngày 21/11 với sự tham dự của 500 - 700 đại biểu cùng khoảng 8.000 - 10.000 người dân, du khách, kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp và truyền hình trực tiếp trên sóng VTV10.

Không gian trưng bày, triển lãm và thương mại tại Festival có quy mô dự kiến khoảng 350 gian hàng, bao gồm 150 gian hàng ngành tôm, 20 gian hàng ẩm thực và 24 gian hàng tư vấn, giới thiệu việc làm. Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra Hội nghị phát triển ngành hàng tôm Việt Nam năm 2026, hội nghị kết nối cung cầu, tham quan các mô hình nuôi tôm sinh thái, công nghệ cao. Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức Tuần lễ kết nối cung cầu sản phẩm nông thủy sản đặc sản tại Thành phố Hồ Chí Minh với quy mô dự kiến 1.440 m2 (tương đương 160 gian hàng).

Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cũng được tổ chức đồng loạt như Đêm hội Văn hóa các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa; diễu hành đường phố với 27 xe mô hình; Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ; Giải đua vỏ máy composite mở rộng; quảng diễn chế biến món ăn từ tôm, cua Cà Mau và chương trình kích cầu du lịch “Về Cà Mau - Dự Festival Tôm, chạm Đất Mũi, khám phá U Minh Hạ”. Lễ bế mạc Festival dự kiến diễn ra tối 25/11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển.