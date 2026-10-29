Nghe dân nói tạo đồng thuận từ cơ sở

Người dân xã Mường Ảng phát biểu ý kiến tại hội nghị “Nghe dân nói” lần thứ hai năm 2026.

Tại hội nghị “Nghe dân nói” lần thứ hai năm 2026, tổ chức ngày 21/10 tại xã Mường Ảng, những vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân hai xã Mường Ảng và Mường Lạn. Đồng tình với chủ trương đầu tư công trình trọng điểm của tỉnh, người dân thẳng thắn phản ánh những băn khoăn liên quan trực tiếp đến quyền lợi, điều kiện sinh hoạt và sản xuất của gia đình khi Nhà nước thu hồi đất.

Một số ý kiến đề nghị xem xét nâng mức bồi thường, hỗ trợ phù hợp với giá trị đất đai, tài sản bị ảnh hưởng; công khai đơn giá bồi thường đối với từng loại đất, từ đất trồng lúa một vụ, hai vụ đến đất ở và đất liền kề. Người dân mong muốn trình tự, thời gian kiểm đếm, thu hồi đất và giải phóng mặt bằng được thông báo rõ ràng để chủ động sắp xếp công việc, ổn định cuộc sống. Với những hộ phải di chuyển nhà ở, mối quan tâm lớn nhất là được bố trí nơi ở mới phù hợp, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, sản xuất và giữ gìn phong tục, tập quán.

Gia đình anh Lò Văn Quy, bản Lịch Tở, xã Mường Lạn đã dành dụm tiền của 2 vợ chồng, vay mượn anh em, họ hàng để xây ngôi nhà hai tầng cách đây 3 năm. Nay gia đình anh thuộc diện phải di dời để phục vụ dự án. Đồng tình với chủ trương phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh song gia đình anh Quy mong muốn chính sách bồi thường, hỗ trợ được thực hiện hợp lý, sớm bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Hiện khu tái định cư bản Lịch Cang, xã Mường Lạn đã khởi công và triển khai san ủi mặt bằng. Với những hộ thuộc diện di dời, đây là tín hiệu tích cực, giúp họ thêm tin tưởng vào tiến độ bố trí nơi ở mới. Chị Quàng Thị Ngoan, người dân thuộc diện phải di dời để thực hiện dự án tại xã Mường Lạn chia sẻ: “Gia đình đồng tình với chủ trương thực hiện dự án và mong muốn sớm được bố trí tái định cư. Khu tái định cư bản Lịch Cang đang triển khai san ủi mặt bằng, chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi vì công việc được triển khai nhanh chóng”.

Từ những ý kiến cụ thể ấy có thể thấy, sự đồng thuận của người dân không có nghĩa là không còn băn khoăn, kiến nghị. Điều người dân mong muốn là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình được cấp có thẩm quyền lắng nghe, giải thích rõ ràng và giải quyết có trách nhiệm. Tại hội nghị “Nghe dân nói” lần thứ hai năm 2026, người dân trực tiếp nêu kiến nghị trước đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương. Những nội dung thuộc thẩm quyền được giải đáp tại hội nghị; các vấn đề cần tiếp tục xem xét được ghi nhận, tổng hợp để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết. Cách làm này tạo điều kiện để người dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng ngay tại địa phương, đồng thời giúp cơ quan chức năng nhận diện rõ những khó khăn nảy sinh trong quá trình triển khai dự án. Đối thoại trực tiếp giúp các bên trao đổi, làm rõ căn cứ pháp lý, chính sách áp dụng và phương án xử lý, qua đó chủ động tháo gỡ vướng mắc, hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp, khiếu kiện kéo dài.

Bí thư Đảng ủy xã Mường Ảng Tô Trọng Thiện cho rằng, việc giải quyết kiến nghị của cử tri phải đặt trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật. Chính quyền địa phương cần chủ động nắm bắt tình hình, giải thích rõ những nội dung người dân chưa hiểu, phối hợp với cơ quan chuyên môn tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Đồng thời, người dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng thuận với những phương án bồi thường, hỗ trợ được thực hiện đúng quy định, vì lợi ích chung và sự phát triển của địa phương.

Quá trình triển khai các dự án trọng điểm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong tập hợp ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời, phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng theo dõi việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị. Tại hội nghị “Nghe dân nói” lần thứ hai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Mùa A Vảng yêu cầu tăng cường thông tin, đối thoại, công khai, minh bạch các chính sách liên quan đến dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang. Các địa phương cần quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Thực tiễn cho thấy, phát huy dân chủ ở cơ sở không chỉ là tạo điều kiện để người dân phát biểu mà còn phải gắn với trách nhiệm giải trình, giải quyết kiến nghị và giám sát kết quả thực hiện. Mỗi vướng mắc được tháo gỡ, mỗi quyền lợi chính đáng được bảo đảm, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, tạo đồng thuận trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh.