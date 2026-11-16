Nghe ca Huế trên sân trường

Chương trình ca Huế sáng 16/11 tại Trường Tiểu học Quang Trung.

Trong 60 phút chào cờ đầu tuần, các em học sinh được dịp tìm hiểu về ca Huế.

Thông qua phần chia sẻ của nhà thơ Võ Quê - Chủ nhiệm CLB Ca Huế, các em được hiểu về ý nghĩa của tên gọi ca Huế, quá trình hình thành và phát triển, cũng như những điều tinh hoa của loại hình nghệ thuật này.

Xen kẽ với phần chia sẻ là phần minh họa bằng các làn điệu vui tươi, rộn ràng phù hợp với chương trình dành cho lứa tuổi học trò được các nghệ sĩ của CLB Ca Huế trình bày.

Các em học sinh cũng hào hứng tham gia phần đố vui về các nhạc cụ xuất hiện trong chương trình như đàn nhị, đàn bầu, đàn tranh, đàn nguyệt… Sau những đáp án của các bạn học sinh chính là diễn giải về đặc điểm của từng nhạc cụ cũng như phần minh họa của các nhạc công, làm nên sự sinh động của chương trình.

Chương trình còn có sự tham gia là các tiết mục ca Huế do chính các em học sinh Trường Tiểu học Quang Trung trình diễn với sự hỗ trợ từ các nghệ sĩ ca Huế.

Theo nhà thơ Võ Quê, từ việc học sinh được tiếp cận ca Huế, đây là hạt nhân để xây dựng CLB Ca Huế ở trường học - một trong những cách gìn giữ và phát huy nghệ thuật của cha ông. Ông cũng cho biết, CLB đang vận động các trường học xây dựng và hình thành CLB Ca Huế ở trường học dưới sự hỗ trợ chuyên môn của CLB ca Huế.

Điều đặc biệt làm nên sự hứng thú của chương trình là tiết mục Hát mừng sinh nhật được viết lời mới dựa trên làn điệu Đăng đàn cung để dành tặng cho các thầy cô giáo và các bạn học sinh có ngày sinh trong tháng 11, cách thức mới để thừa kế và phát huy di sản.

Nhà thơ Võ Quê cho biết, nhiều tác phẩm ca Huế viết về thầy cô giáo, viết về mái trường nếu được đưa vào trường học bằng hình thức tương tự cũng chính là cách để các em học sinh thấy được sự gần gũi, sáng tạo trong nghệ thuật.

Cô Phan Thị Ngọc Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung cho biết: nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động tương tự nhằm làm sinh động chương trình giáo dục văn hóa địa phương, giúp các em học sinh hiểu và yêu nghệ thuật truyền thống Huế.