Nghề bảo mẫu cho giới siêu giàu: Thu nhập nửa tỷ đồng mỗi tháng và những góc khuất sau cánh cửa hào nhoáng

Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, sự bùng nổ của tầng lớp siêu giàu kéo theo sự trỗi dậy của mô hình "dịch vụ gia đình cao cấp".

Khác với hình ảnh bảo mẫu truyền thống, các gia đình thượng lưu ngày nay đưa ra tiêu chuẩn tuyển dụng khắt khe không kém gì các tập đoàn đa quốc gia. Một bảo mẫu đắt giá bắt buộc phải có bằng đại học từ các trường danh tiếng, thành thạo nhiều ngoại ngữ, tốt nghiệp các học viện đào tạo mầm non hàng đầu thế giới như Học viện Norland (Anh) và sẵn sàng làm việc theo những ca kéo dài hàng chục tiếng đồng hồ.

Đặc biệt, sự xuất hiện của mô hình "rota-nanny" (bảo mẫu xoay ca luân phiên) đang làm thay đổi toàn bộ cục diện ngành dịch vụ này. Theo bà Anita Rogers - người sáng lập công ty môi giới nhân sự cao cấp British American Household Staffing (BAHS), các gia đình siêu giàu hiện sẵn sàng chi trả mức lương khủng để thuê hai bảo mẫu xoay ca: làm việc liên tục 12 tiếng mỗi ngày trong suốt 1 tuần, sau đó nghỉ trọn vẹn 1 tuần. Cấu trúc này giúp chủ nhà luôn có người túc trực 24/7 trong mọi chuyến du lịch hay công tác đột xuất mà không làm gián đoạn lịch sinh hoạt của trẻ.

Sự bùng nổ của tầng lớp siêu giàu kéo theo sự trỗi dậy của mô hình "dịch vụ gia đình cao cấp". Ảnh: Economist

Tuy nhiên, mức đãi ngộ nửa tỷ đồng mỗi tháng luôn đi kèm với những áp lực tâm lý cực hạn. Khi bước chân vào không gian sống thượng lưu, bảo mẫu chỉ là một trong số hàng chục nhân sự phụng sự gia đình, từ gia sư, quản gia đến đầu bếp riêng.

Nhiều người thừa nhận họ rơi vào trạng thái "sốc văn hóa" trước sự giàu có cực đoan và những yêu cầu vô lý từ gia chủ, chẳng hạn như phải ủi phẳng từng chiếc quần lót của trẻ nhỏ hay lập tức trèo thang thay bóng đèn ở độ cao 5 mét trong khi vẫn phải trông chừng trẻ sơ sinh.

Bên cạnh đó, nhịp làm việc bào mòn thể lực và nghĩa vụ giữ bảo mật tuyệt đối cũng khiến nhiều bảo mẫu phải đánh đổi cuộc sống cá nhân. Lịch trình di chuyển liên tục cùng các ca làm việc dày đặc khiến họ gần như không thể lập gia đình hay sinh con nếu muốn tiếp tục gắn bó với nghề.

Dù cuộc sống gắn liền với chuyên cơ, du thuyền hạng sang và các dinh thự lộng lẫy thường được truyền thông tô vẽ như một trải nghiệm hào nhoáng, bản chất của công việc này vẫn là một cuộc thương lượng khắc nghiệt giữa thu nhập cao ngất ngưởng và sự tự do cá nhân.