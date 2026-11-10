Nghề bánh tráng Chợ Lầu vào cao điểm phục vụ tết

Phơi bánh tráng tại Chợ Lầu

Vào mùa cao điểm

Còn hơn 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2027 nhưng không khí lao động tại các lò bánh tráng ở Chợ Lầu đã bắt đầu sôi động, chính thức bước vào vụ sản xuất cao điểm nhất trong năm. Cơ sở làm bánh tráng của chị Lê Thị Ngọc Chi tại thôn Chợ Lầu 1, xã Bắc Bình là một trong số đó.

Thời điểm chúng tôi đến, chị Chi đang miệt mài ngồi bên lò lửa, tay thoăn thoắt thao tác tráng từng chiếc bánh cho kịp nắng. Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề, chị Chi cho biết, nghề làm bánh tráng ở đây đã có từ lâu đời. Hơn 20 năm về trước, chị đã được truyền lại từ người dì. Nhận thấy đây là nét văn hóa ẩm thực truyền thống cần được bảo tồn, chị đã quyết tâm theo học và gìn giữ suốt nhiều năm qua.

Không giống những loại bánh tráng sản xuất công nghiệp đại trà, bánh tráng Chợ Lầu đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo trong từng công đoạn. Bí quyết để chiếc bánh đạt độ ngon chuẩn mực nằm ở khâu chọn gạo. Gạo phải là loại ngon vừa độ cũ, không quá khô, không quá mới để khi xay thành bột, bánh có độ dẻo dai và vị ngọt tự nhiên vừa phải.

Theo lời chị Chi, công việc làm bánh tráng bắt đầu từ ngâm gạo chiều hôm trước. Gạo sản xuất tại địa phương được vo sạch, ngâm chừng hai tiếng rồi mới đem đi xay mịn. Sau khi xay xong, bột được ủ lại qua đêm, đến sáng hôm sau mới pha nước để tráng, kèm với mè đen cũng được trồng tại địa phương. Khi bánh khô lại, thực khách sẽ cảm nhận được vị bùi béo, thơm lừng đặc trưng.

Mỗi ngày, chị Chi và vài người thợ bắt đầu công việc bên lò lửa từ lúc 6 giờ sáng, làm việc xuyên trưa và kéo dài đến tối. Một người thợ khác túc trực bên ngoài để tiếp liệu, chạy lò và đem bánh đi phơi.

Mỗi ngày cơ sở của tôi tiêu thụ từ 30 - 35 kg bột, cho ra đời hàng trăm chiếc bánh phục vụ thị trường địa phương. Nhưng từ đầu tháng 11 dương lịch, nhịp độ công việc được đẩy nhanh với khoảng 45 kg bột, tráng ra hơn 1.000 chiếc bánh để kịp cung ứng cho thị trường. Chị Lê Thị Ngọc Chi chia sẻ

Chị Chi miệt mài bên lò bánh tráng truyền thống

Giữ gìn thương hiệu làng nghề

Đối với nghề sản xuất bánh tráng truyền thống, thời tiết đóng vai trò quyết định đến chất lượng của sản phẩm. Theo kinh nghiệm của các chủ lò bánh, vào những ngày nắng to, chỉ cần phơi hơn một tiếng là bánh đã khô và đạt độ giòn ngon chuẩn vị. Ngược lại, những hôm trời nắng dịu hoặc mưa gió, thời gian phơi kéo dài từ 2 - 3,5 tiếng, đòi hỏi người thợ phải canh chừng liên tục để bánh không bị nứt vỡ hay mất đi độ ngon. Bánh sau khi phơi khô, đóng thành phẩm theo bịch 50 cái, 100 cái và được tiêu thụ sỉ, lẻ trong và ngoài tỉnh, với giá bình quân từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/100 cái (tùy loại dày, mỏng).

Đáng chú ý, dù thị trường hiện nay có không ít cơ sở chuyển sang dùng máy móc hoàn toàn để nâng cao năng suất. Tuy nhiên, với bánh tráng Chợ Lầu, cơ sở của chị Chi và nhiều hộ khác trong xã vẫn gắn với phương pháp thủ công truyền thống. Sự lựa chọn này không chỉ giúp giữ nguyên vẹn hương vị mộc mạc, đậm đà của bánh tráng Chợ Lầu mà còn tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương trong vùng. Đây cũng là lý do khiến những khách hàng như anh Nguyễn Thanh (phường Phú Thủy) gắn bó lâu dài với sản phẩm này. Anh Thanh cho biết, bản thân và bạn bè anh đều thích độ dẻo, vị thơm ngon của bánh tráng truyền thống. Vào mỗi dịp trước tết, anh đều đặt mua số lượng lớn bánh tráng Chợ Lầu để ăn và làm quà biếu.

Giữa guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, hình ảnh những lò bánh tráng truyền thống đang tăng tốc, đỏ lửa từ sớm tinh mơ tại Chợ Lầu đang hứa hẹn một vụ mùa Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 trọn vẹn.

Theo UBND xã Bắc Bình, hiện địa phương đang duy trì ổn định các loại ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống. Trong đó, làng nghề bánh tráng Chợ Lầu có 39/96 hộ hoạt động ổn định, số còn lại hoạt động theo thời vụ, chủ yếu hoạt động vào dịp tết.