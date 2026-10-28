Nghệ An: Yêu cầu tập trung xử lý 84 dự án nhà ở, khu đô thị chậm tiến độ

Một dự án xây dựng dở dang rồi bỏ hoang nhiều năm nay tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Thanh.

Theo phụ lục kèm theo, danh mục của Ban Chỉ đạo 707 gồm 84 dự án. Trong đó, Sở Tài chính được giao nhiệm vụ đối với 26 dự án, Thanh tra tỉnh 47 dự án, Sở Xây dựng 4 dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường 4 dự án, Thuế tỉnh Nghệ An 1 dự án và Công an tỉnh 2 dự án.

UBND tỉnh yêu cầu, việc xử lý phải được triển khai theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm”; đề cao trách nhiệm người đứng đầu và bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị.

Quá trình giải quyết phải tuân thủ quy định pháp luật, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; không hợp pháp hóa sai phạm, không để phát sinh sai phạm mới. Giám đốc các Sở, Chánh Thanh tra tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ và kết quả xử lý các dự án được giao.

Theo kế hoạch, việc xử lý được chia thành 3 đợt. Đợt 1 hoàn thành trước ngày 31/10/2026, đối với các dự án cơ bản đầy đủ hồ sơ, đủ điều kiện giải quyết và có phương án xử lý rõ ràng. Đợt 2 hoàn thành trước ngày 20/11/2026, tập trung vào các dự án cần bổ sung hồ sơ, phối hợp liên ngành hoặc thống nhất phương án tháo gỡ vướng mắc. Đợt 3 hoàn thành trước ngày 10/12/2026, dành cho các dự án phức tạp, tồn tại kéo dài, liên quan đến nhiều cơ quan hoặc phải trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Để bảo đảm tiến độ, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính làm đầu mối tổng hợp, thống nhất danh mục, phân nhóm, tiến độ và trách nhiệm xử lý toàn bộ 84 dự án; tham mưu UBND tỉnh ban hành thông báo chung trước ngày 24/10/2026.

Các cơ quan được giao chủ trì phải hoàn thành việc rà soát, phân nhóm và lập kế hoạch xử lý từng dự án, xác định cụ thể nội dung vướng mắc, phương án giải quyết, cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, người phụ trách, thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra.

Theo chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành nhiệm vụ thuộc thẩm quyền trước ngày 10/12/2026. Chậm nhất ngày 25/11/2026, Sở Tài chính phải tổng hợp, rà soát các dự án chưa hoàn thành, xác định những dự án có nguy cơ không hoàn thành đúng hạn để báo cáo UBND tỉnh phương án tháo gỡ. Sau đó, Sở Tài chính tiếp tục tổng hợp kết quả xử lý 84 dự án, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12/2026, bảo đảm thời gian để tỉnh hoàn thiện báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 25/12/2026.

Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp báo cáo, giải trình trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Theo ông Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An, việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ được tỉnh thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, với mục tiêu tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

“Đối với những dự án chậm tiến độ do còn khó khăn, vướng mắc nhưng có khả năng tiếp tục triển khai, Sở Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết, tạo điều kiện để nhà đầu tư sớm đưa dự án vào hoạt động. Đối với các dự án có vi phạm, việc xử lý phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm và kết luận của cơ quan có thẩm quyền; trường hợp có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật” - ông Hải cho biết.