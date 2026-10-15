Nghệ An yêu cầu quản lý chặt tài nguyên tại các mỏ đất

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy đang được triển khai.

Trước đó, nhằm giải quyết nhu cầu vật liệu đất san lấp phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, UBND tỉnh Nghệ An đã cấp giấy phép khoáng sản đối với 4/5 mỏ đất tại xã Nam Đàn cho Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An.

Trên cơ sở được cấp phép, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An đã tiến hành giao quyền khai thác cho các nhà thầu. Theo đó: Giao mỏ đất Hồng Tân 1 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và giao 3 mỏ đất gồm: Hồng Tân 2, Hồng Tân 3, Nam Đàn 1 cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải.

Mỏ đất được giao quyền khai thác cho các nhà thầu.

Liên quan đến công tác quản lý nguồn vật liệt tại các mỏ đất, ông Nguyễn Duy An, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An cho biết, để đảm bảo việc khai thác vật liệu đất san lấp phục vụ dự án theo đúng cơ chế đặc thù, quản lý chặt chẽ trữ lượng, chống thất thoát tài nguyên và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình triển khai, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An đã có văn bản gửi đến Tập đoàn Sơn Hải và Tập đoàn Đèo Cả.

Trong đó, yêu cầu các nhà thầu: Tuân thủ nghiêm ngặt phương án khai thác được phê duyệt. Thực hiện khai thác khoáng sản đất san lấp đúng vị trí, ranh giới, diện tích đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và giao đất.

Tuyệt đối không được khai thác vượt trữ lượng, vượt công suất hoặc đưa khoáng sản khai thác tại mỏ đặc thù này cung cấp cho các công trình khác ngoài phạm vi Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Lắp đặt trạm cân và hệ thống camera giám sát: Khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt trạm cân tại cửa bãi, vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực mỏ để quản lý chính xác khối lượng đất khai thác.

Lắp đặt hệ thống camera giám sát lưu trữ dữ liệu tại các góc bao quát khu vực khai thác và khu vực trạm cân. Hệ thống camera phải đảm bảo hoạt động liên tục 24/7, kết nối dữ liệu trực tuyến về cơ quan quản lý chức năng theo đúng quy định để phục vụ công tác hậu kiểm.

Quản lý nghiêm ngặt hóa đơn, phiếu xuất kho: Mọi chuyến xe vận chuyển đất ra khỏi mỏ bắt buộc phải có phiếu xuất kho hiển thị đầy đủ thông tin: Biển kiểm soát phương tiện, khối lượng đất (tấn/m³), thời gian xuất bến, tên đơn vị tiếp nhận thi công.

Thiết lập sổ sách kế toán, cập nhật nhật ký khai thác hàng ngày và lưu trữ toàn bộ phiếu xuất kho để đối chiếu với khối lượng nghiệm thu tại công trường…

Theo đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả cho hay, hiện tại đơn vị được giao quyền khai thác 3 mỏ đất phục vụ cho dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Dù hiện tại, chưa khai thác, thi công tại các mỏ đất nhưng thực hiện yêu cầu chỉ đạo của Ban Quản lý dự án, doanh nghiệp cũng đã lắp đặt trạm cân và hệ thống camera giám sát, kết nối dữ liệu trực tuyến về cơ quan quản lý chức năng theo đúng quy định.