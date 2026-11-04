Nghệ An yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trường học liên cấp biên giới

Ngày 4/11/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc để rà soát, đánh giá tình hình, tiến độ triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền ở địa phương này. Chủ trì buổi làm việc có ông Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và ông Thái Văn Thành – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đồng chủ trì.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An Vương Đình Nhuận báo cáo tiến độ xây dựng các trường học liên cấp biên giới.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở, ngành: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Môi trường; Tài chính; Công Thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các xã biên giới và Giám đốc đơn vị thi công các dự án.

Đến nay việc xây dựng 10 trường học giai đoạn 1, thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An (Ban quản lí dự án) đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, lực lượng an ninh, quốc phòng, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức tăng ca, tăng kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các trường học.

Về cơ bản, các trường đã bố trí học sinh vào học tại điểm trường mới ăn học bán trú.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhôn Mai Lê Hồng Thái báo cáo tiến độ xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Nhôn Mai.

Về tình hình giải ngân, tổng giá trị các hợp đồng xây lắp là 2.449.455 triệu đồng; giá trị đã thanh toán, giải ngân đạt 1.837.091 triệu đồng, tương đương 75% giá trị hợp đồng. Tổng kế hoạch vốn được giao là 3.087.929 triệu đồng. Lũy kế giải ngân đến ngày 31/10/2026 đạt 1.995.419 triệu đồng, bằng 64,62% kế hoạch vốn.

Ban quản lí dự án đã thực hiện các thủ tục liên quan để tổ chức mua sắm, lắp đặt trang thiết bị nội thất và thiết bị điện tử cho 10 trường. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương hoàn thiện những hạng mục còn lại. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy, trang thiết bị điện, nước, bảo đảm điều kiện phục vụ hoạt động dạy và học.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Nguyễn Văn Khoa báo cáo tình hình vận hành các trường thuộc giai đoạn 1.

Riêng đối với 11 trường thuộc giai đoạn tiếp theo, tỉnh Nghệ An đã phê duyệt 11/11 dự án, đồng thời giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2026 với tổng số vốn 1.709.815 triệu đồng. Tính đến ngày 31/10/2026, giá trị giải ngân đạt 362.733 triệu đồng, tương đương 21,21% kế hoạch vốn.

Hiện 11 trường đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đang triển khai thi công tại hiện trường.

Buổi làm việc, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã báo cáo tình hình tổ chức dạy học, ăn, ở nội trú tại 10 trường thuộc giai đoạn 1.

Phát động 30 ngày về đích 10 trường giai đoạn 1, đẩy nhanh giai đoạn 2

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành nhấn mạnh, đối với 10 trường thuộc giai đoạn 1, yêu cầu Ban quản lí dự án và các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, vật lực, phương tiện, thiết bị, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại. Đồng thời phát động ngay phong trào thi đua "30 ngày về đích", tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành xây dựng các trường theo kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành phát biểu.

Đối với 11 trường thuộc giai đoạn 2, Ban quản lí dự án cần chủ động phối hợp với các đơn vị thi công xây dựng đường găng tiến độ chi tiết, xác định cụ thể từng hạng mục, từng mốc thời gian và trách nhiệm thực hiện. Qua đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công và chất lượng công trình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu, đối với 10 trường thuộc giai đoạn 1, Ban quản lí dự án và các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, vật lực, phương tiện, thiết bị, tổ chức thi công hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

Riêng 11 trường thuộc giai đoạn 2, Chủ tịch tỉnh Nghệ An yêu cầu Ban quản lí dự án phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, xây dựng đường găng tiến độ cụ thể cho từng công trình, từng hạng mục, xác định rõ thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải kết luận buổi làm việc.

Cụ thể, các trường ở khu vực thuận lợi, hoàn thành trước ngày 30/6/2027, các trường còn lại hoàn thành trước ngày 30/7/2027. Các nhà thầu phải ký cam kết tiến độ với Ban quản lí dự án và chính quyền địa phương, làm cơ sở kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

Theo đó, phấn đấu đến ngày 30/4/2027 hoàn thành toàn bộ phần xây thô, lợp mái và trát ngoài. Riêng các hạng mục hoàn thiện bên trong tiếp tục được triển khai, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/7/2027 để kịp lắp đặt trang thiết bị, bảo đảm điều kiện đưa các trường vào hoạt động, phục vụ năm học mới.

Lãnh đạo xã Nhôn Mai trong ngày đón các học sinh đến học ở Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Nhôn Mai.

Ông Võ Trọng Hải yêu cầu các nhà thầu tranh thủ tối đa khi thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, đẩy nhanh thi công phần thô, ưu tiên xây dựng, lợp mái và hoàn thiện các hạng mục bên ngoài trước mùa mưa. Các nhà thầu chủ động tập kết, vận chuyển đầy đủ vật liệu xây dựng như đất, đá, cát, sỏi đến công trường, tránh tình trạng thiếu vật liệu khi thời tiết chuyển biến bất lợi, ảnh hưởng đến quá trình thi công.

Lớp học khang trang ở khu vực biên giới xã Nhôn Mai đón các em học sinh vào học.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu gắn trách nhiệm của từng nhà thầu với tiến độ và chất lượng công trình. Những đơn vị không bảo đảm năng lực, không thực hiện đúng cam kết, để xảy ra tình trạng chậm tiến độ phải được xem xét, xử lý nghiêm.

Ban quản lí dự án và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, bám sát công trường, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý.