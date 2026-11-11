Nghệ An xúc tiến mở đường bay Vinh – Thâm Quyến

Không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng lớn của cộng đồng chuyên gia, lao động nước ngoài, tuyến bay còn mở thêm cơ hội xúc tiến đầu tư, thu hút FDI, phát triển công nghiệp điện tử và mở rộng chuỗi cung ứng của Nghệ An trong giai đoạn 2026-2030.

Nhu cầu đi lại hiện hữu, cơ sở để hình thành đường bay

UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức cuộc làm việc lắng nghe và cho ý kiến về phương án mở đường bay quốc tế Vinh - Quảng Châu, Thâm Quyến giai đoạn 2026-2027. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hoạt động đầu tư, sản xuất và hợp tác kinh doanh của các doanh nghiệp Trung Quốc tại Nghệ An ngày càng mở rộng.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 45 doanh nghiệp sử dụng lao động Trung Quốc, với tổng số 6.314 người. Đáng chú ý, ba doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An, Công ty TNHH Fu Wing Interconnect Technology và Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision đang sử dụng 5.434 lao động, chiếm hơn 86% tổng số lao động Trung Quốc trên địa bàn.

Đây là lực lượng có nhu cầu di chuyển thường xuyên giữa Việt Nam và Trung Quốc để phục vụ công việc, quản lý, điều hành sản xuất và thăm gia đình. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều chuyên gia và lao động vẫn phải di chuyển bằng đường bộ từ Nghệ An lên cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) để về nước, khiến hành trình kéo dài, phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến thời gian làm việc.

Đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines phát biểu tại cuộc họp.

Theo dự báo, giai đoạn 2026-2030, số lượng chuyên gia và lao động Trung Quốc tại Nghệ An có thể tăng thêm khoảng 3.600-4.000 người. Đây là cơ sở cho thấy nhu cầu kết nối hàng không trực tiếp với các trung tâm kinh tế, công nghiệp của Trung Quốc có khả năng tiếp tục gia tăng.

Khảo sát tại 22 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp cho thấy, có 1.474 chuyên gia đăng ký nhu cầu đi lại thường xuyên, với trung bình 663 lượt mỗi tháng. Đây là nguồn cầu đáng chú ý, gắn trực tiếp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp FDI.

Theo khảo sát của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An, lượng khách chắc chắn hiện đạt khoảng 127 ghế mỗi chuyến theo cam kết từ các doanh nghiệp FDI và công ty lữ hành. Trên cơ sở đó, Sở đề xuất giai đoạn đầu khai thác một chuyến mỗi tuần, dự kiến vào thứ Hai, thứ Tư hoặc thứ Sáu; chiều Vinh - Thâm Quyến khởi hành buổi sáng và chiều ngược lại vào buổi tối.

Với thời gian bay dự kiến khoảng 2 giờ, đường bay trực tiếp sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển so với hành trình đường bộ hiện nay. Điều này không chỉ giúp chuyên gia tiết kiệm thời gian mà còn tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong bố trí nhân sự, điều hành sản xuất và kết nối với các đối tác tại Trung Quốc.

Cầu nối mới cho hợp tác kinh tế Nghệ An – Trung Quốc

Trong giai đoạn 2026-2030, khi Nghệ An tiếp tục định hướng mở rộng không gian phát triển công nghiệp, nâng cao chất lượng thu hút FDI và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, đường bay Vinh - Thâm Quyến sẽ trở thành một mắt xích đáng chú ý trong hệ thống hạ tầng kết nối của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền khẳng định, quan điểm của địa phương là mong muốn mở đường bay Vinh - Thâm Quyến để hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư và phục vụ phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh sự quyết tâm của tỉnh, cần sự đồng hành, cam kết, bảo đảm lượng khách từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Ông Hoàng Phú Hiền -P hó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc.

Để sớm đưa đường bay vào vận hành chính thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao các sở, ngành liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp bảo đảm nguồn khách ổn định.

“Giá trị lớn nhất của tuyến bay không chỉ nằm ở việc rút ngắn thời gian di chuyển xuống khoảng 2 giờ, mà còn ở khả năng tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chuyên gia, nhà đầu tư, đối tác thương mại và khách du lịch qua lại thường xuyên”, ông Hiền nhấn mạnh.

Từ nhu cầu đi lại của các doanh nghiệp FDI hiện hữu, tuyến bay có thể phát triển thành kênh kết nối xúc tiến đầu tư, thương mại và mở rộng chuỗi cung ứng công nghiệp. Đây là cơ hội để Nghệ An không chỉ duy trì các nhà đầu tư đang hoạt động mà còn tiếp cận thêm những doanh nghiệp trong mạng lưới sản xuất công nghệ của Trung Quốc.

Nếu được khai thác, đường bay Vinh - Thâm Quyến có thể trở thành cầu nối kinh tế mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy Nghệ An phát triển trong giai đoạn 2026-2030.