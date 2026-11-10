Nghệ An xúc tiến mở đường bay quốc tế Vinh-Thâm Quyến

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: KIM OANH)

Theo số liệu khảo sát, toàn tỉnh hiện có 45 doanh nghiệp sử dụng lao động Trung Quốc, với tổng số 6.314 người. Trong đó, 3 doanh nghiệp lớn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luxshare ICT Nghệ An, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fu Wing Interconnect Technology và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Everwin Precision chiếm hơn 86% tổng số lao động (với 5.434 người).

Dự báo giai đoạn 2026-2030, số lượng chuyên gia và lao động Trung Quốc tại Nghệ An sẽ tăng thêm khoảng 3.600-4.000 người.

Khảo sát thực tế cho thấy, hầu hết chuyên gia và lao động Trung Quốc có nhu cầu di chuyển thường xuyên giữa hai nước, đang phải đi bằng đường bộ từ Nghệ An lên Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) để về nước.

Hiện có 22 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp khai báo nhu cầu đi lại thường xuyên của 1.474 chuyên gia, với trung bình 663 lượt/tháng. Nếu đường bay thẳng Vinh-Thâm Quyến được đưa vào vận hành, thời gian bay sẽ rút ngắn chỉ còn khoảng 2 giờ, tạo đòn bẩy mạnh mẽ thu hút nguồn vốn FDI cho địa phương.

Đại diện Vietnam Airlines tại Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: KIM OANH)

Về nguồn khách, theo khảo sát của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lượng khách chắc chắn hiện đạt khoảng 127 ghế/chuyến theo cam kết từ các doanh nghiệp FDI và công ty lữ hành. Trên cơ sở đó, Sở đề xuất phương án trước mắt khai thác với tần suất 1 chuyến/tuần (vào thứ Hai, thứ Tư hoặc thứ Sáu), bố trí chiều đi Vinh-Thâm Quyến vào buổi sáng và chiều về vào buổi tối.

Bên cạnh đó, đường bay Vinh-Thâm Quyến còn sở hữu dư địa phát triển rất lớn từ lực lượng khách hàng, nhà cung cấp, đối tác thương mại, người thân của các chuyên gia, cũng như nguồn khách du lịch, vận tải hàng hóa hai chiều.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: KIM OANH)

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, quan điểm của tỉnh mong muốn mở đường bay Vinh-Thâm Quyến để hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư và phục vụ phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Bên cạnh sự quyết tâm của tỉnh cần sự đồng hành cam kết bảo đảm lượng khách từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ngành liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp bảo đảm nguồn khách ổn định để sớm đưa đường bay vào vận hành chính thức.