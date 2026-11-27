Sắp xếp lại trụ sở dôi dư gắn với định hướng phát triển địa phương

Một trụ sở hành chính không còn nhu cầu sử dụng có thể được điều chuyển, cho thuê hoặc chuyển đổi công năng. Tuy nhiên, lựa chọn phương án nào không chỉ phụ thuộc vào khả năng khai thác công trình mà còn phải tính đến nhu cầu sử dụng đất và định hướng phát triển của địa phương sau sắp xếp.

Trụ sở UBND xã Quỳnh Hồng cũ đã được chuyển giao cho Công an xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) quản lý, sử dụng.

Ông Nguyễn Xuân Dinh, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, sau sáp nhập, địa phương có 7 trụ sở UBND xã cũ.

Trước thực tế này, xã đã rà soát, điều chỉnh quy hoạch và bố trí một số cơ sở dôi dư cho các trường học sử dụng. Điều đó cho thấy, quỹ đất từ các trụ sở cũ cần được xem xét trong tổng thể nhu cầu hạ tầng của địa phương.

Nếu các cơ sở được cho thuê dài hạn trước khi xác định rõ mục đích sử dụng, khi địa phương có nhu cầu chuyển đổi công năng sẽ phát sinh khó khăn về hợp đồng, thời gian thu hồi và phương án bố trí lại.

Theo ông Dinh, trong số 21 cơ sở dôi dư, xã đã điều chuyển, cho thuê được 8 cơ sở, dự kiến thu về 1,7 tỷ đồng/năm, trong đó, riêng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện cũ cho thuê với giá 833 triệu đồng/năm; trụ sở Đài Truyền thanh - Truyền hình Quỳnh Lưu cho thuê 105,24 triệu đồng/năm; còn 3 trụ sở xã cũ đang tiếp tục thông báo.

Hiện tại, xã đã cải tạo trụ sở UBND xã Quỳnh Hưng cũ, chuyển giao cho Trường Mầm non Quỳnh Hưng quản lý, sử dụng theo kế hoạch lâu dài.

Trụ sở UBND xã Quỳnh Ngọc cũ cũng được cải tạo, điều chỉnh công năng, đáp ứng tiêu chuẩn phòng học và chuyển giao cho Trường Mầm non Quỳnh Ngọc quản lý, sử dụng. Mới đây, xã tiếp tục chuyển giao trụ sở UBND xã Quỳnh Hồng cũ cho Công an xã Quỳnh Lưu quản lý, sử dụng.

Trụ sở UBND phường Đông Vĩnh cũ đang được UBND phường Thành Vinh (Nghệ An) triển khai các thủ tục cho các đơn vị thuê.

Tại phường Thành Vinh, theo ông Đinh Xuân Trường, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Thành Vinh, Trụ sở xã Hưng Chính cũ và điểm Trường THCS Đông Vĩnh cũ có một vài tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu để thuê, đơn vị đã cho khảo sát nhưng sau đó không thuê.

Trong khi đó, trụ sở phường Đông Vĩnh diện tích rộng và mới xây, giá trị tài sản còn lớn, giá cao nên các đơn vị thuê cũng chần chừ.

Việc chưa thể khai thác trụ sở UBND xã Hưng Chính cũ không đơn thuần xuất phát từ giá thuê hay nhu cầu thị trường mà còn liên quan trực tiếp đến định hướng quy hoạch.

Khi chưa xác định rõ khu đất sẽ được sử dụng vào mục đích gì, địa phương khó quyết định nên tiếp tục cho thuê, điều chuyển hay chuyển đổi công năng.

Ngược lại, nếu chỉ tập trung đưa tài sản vào khai thác trước mắt mà chưa tính toán nhu cầu lâu dài, nguy cơ phát sinh bất cập trong quá trình quản lý, sử dụng là khó tránh khỏi.

Quy hoạch phải đi trước phương án khai thác

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, phạm vi quản lý, tổ chức không gian và nhu cầu phục vụ dân cư tại nhiều xã, phường đã thay đổi. Những trụ sở được bố trí theo địa giới hành chính cũ có thể không còn phù hợp với vị trí trung tâm, nhu cầu sử dụng hoặc định hướng phát triển mới.

Bởi vậy, nếu tách việc xử lý tài sản công khỏi công tác quy hoạch, địa phương có thể giải quyết được nhu cầu trước mắt nhưng lại phát sinh bất cập trong quá trình sử dụng lâu dài.

Theo ông Cao Quang Trung, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An, trong số 73 cơ sở nhà, đất thuộc diện cho thuê ngắn hạn hoặc đấu giá quyền sử dụng đất, có 14 cơ sở được xác định phương án cho thuê trong thời hạn 10 năm.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 11/2026, mới có 5 cơ sở tìm được người thuê, 9 cơ sở còn lại dù đã thông báo nhiều lần vẫn chưa có người đăng ký.

Thực tế này cho thấy, có phương án xử lý trên hồ sơ không đồng nghĩa với việc tài sản đã được khai thác hiệu quả. Khi vị trí, hiện trạng công trình, giá thuê hoặc mục đích sử dụng chưa phù hợp, việc tiếp tục thông báo cho thuê khó tạo ra chuyển biến thực chất.

Vì vậy, cần xem xét lại khả năng sử dụng của từng cơ sở trong mối tương quan với quy hoạch và nhu cầu thực tế, thay vì chỉ kéo dài việc tìm đối tượng thuê.

Theo ông Trung, một cơ sở nhà, đất công không chỉ có giá trị ở công trình xây dựng mà còn ở vị trí, diện tích, mục đích sử dụng và khả năng kết nối với hạ tầng xung quanh.

Do đó, việc rà soát tài sản dôi dư cần đồng thời làm rõ hồ sơ pháp lý, ranh giới, hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch được duyệt và khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định.

Đây là cơ sở để phân định những tài sản cần tiếp tục phục vụ mục đích công, những cơ sở có thể điều chuyển và những khu đất đủ điều kiện đưa vào khai thác.

Sau khi chuyển sang trụ sở mới, trụ sở UBND phường Vinh Lộc cũ hiện tại vẫn chưa có đơn vị nào tiếp quản sử dụng.

Theo Quyết định số 76/2026/QĐ-UB ngày 5/11/2026 của UBND tỉnh Nghệ An về danh mục tài sản công cho thuê, tiêu chí, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục cho thuê tài sản công trên địa bàn, tỉnh đã tạo cơ sở để tiếp tục đưa những tài sản đủ điều kiện vào khai thác.

Tuy nhiên, cơ chế cho thuê chỉ giải quyết phương thức thực hiện, không thay thế yêu cầu xác định quy hoạch và mục đích sử dụng đất.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng phòng Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Xây dựng Nghệ An cho biết: Đối với những trụ sở dôi dư đã được xử lý, các địa phương cần rà soát vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng và chức năng sử dụng sau xử lý, đồng thời đối chiếu với quy hoạch đô thị và nông thôn đã được phê duyệt để bảo đảm việc quản lý, sử dụng phù hợp.

Với những cơ sở phù hợp quy hoạch, địa phương tiếp tục quản lý, sử dụng theo định hướng đã được duyệt. Trường hợp chưa phù hợp, cần rà soát, xác định nội dung và phạm vi điều chỉnh, thực hiện cập nhật hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Đối với các đồ án quy hoạch đang được lập mới hoặc điều chỉnh, vị trí, diện tích và chức năng sử dụng của các trụ sở này cũng cần được đưa vào hồ sơ, bảo đảm thống nhất với phương án xử lý tài sản công và nhu cầu thực tế.

Theo ông Sơn, trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, các địa phương cần ưu tiên nghiên cứu chuyển đổi các khu đất trụ sở dôi dư thành công trình công cộng, bãi đỗ xe, cây xanh, sân chơi, công trình văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục và các thiết chế phúc lợi xã hội còn thiếu.

Đây không chỉ là giải pháp khai thác hiệu quả quỹ đất, tránh lãng phí tài sản công mà còn góp phần bổ sung hạ tầng, cải thiện không gian sống, đáp ứng nhu cầu của người dân và phù hợp với định hướng phát triển đô thị, nông thôn của từng địa bàn.

Theo thống kê của Sở Tài chính Nghệ An, đến thời điểm hiện tại, Nghệ An còn 345 cơ sở các địa phương chưa có phương án xử lý, từ đầu tháng 9/2026, UBND tỉnh đôn đốc và yêu cầu đến ngày 31/10/2026 phải hoàn thành. Tuy nhiên, theo Công điện số 68/CĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ gia hạn các địa phương phải hoàn thành xử lý tài sản dôi dư trong năm 2026, theo đó UBND tỉnh Nghệ An có Văn bản số 1377/UBND-KT ngày 19/10 giao các cơ quan, tổ chức và xã, phường rà soát, hoàn thiện phương án xử lý trước ngày 31/12/2026.