Nghệ An xử lý nghiêm các trường hợp chây ì, nhũng nhiễu trong quản lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị và UBND các xã, phường tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 68/CĐ-TTg và các chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong sắp xếp, xử lý tài sản công. Khắc phục triệt để tình trạng nhà, đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả, không đúng quy định, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026; xử lý ngay các cơ sở nhà, đất không sử dụng quá 12 tháng theo kết luận thanh tra. Không đặt ra các thủ tục xin ý kiến lòng vòng gây cản trở quá trình xử lý.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải rà soát, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác của các cơ sở nhà, đất dôi dư; kịp thời hoàn thành việc phê duyệt phương án xử lý, khai thác và đưa ngay vào sử dụng đối với các cơ sở đủ điều kiện.

Trụ sở, đất công đã được xã Quỳnh Lưu tổ chức đấu giá, cho thuê.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài chính và Chủ tịch UBND các xã, phường thường xuyên theo dõi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xử lý nghiêm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp chây ì, đùn đẩy trách nhiệm, nhũng nhiễu, trục lợi, kể cả xử lý về công tác cán bộ.

Việc phối hợp tiếp nhận nhà, đất dôi dư phải thực hiện đúng thời hạn. Đối với các cơ sở chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc còn thiếu hồ sơ phải ghi nhận cụ thể hiện trạng và giấy tờ tại Biên bản bàn giao; không yêu cầu thuê đo vẽ lại hoặc hoàn thiện hồ sơ trước khi bàn giao.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành làm việc trực tiếp với từng xã, phường hoặc cụm xã, phường để đôn đốc, hướng dẫn xây dựng phương án, đồng thời cho ý kiến đối với các đề xuất khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng và áp dụng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo tiêu chí quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư.

Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã, phường và các tổ chức quản lý, kinh doanh nhà có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời tiến độ xử lý, khai thác lên Phần mềm theo dõi, tổng hợp nhà, đất dôi dư.

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ, hiệu quả thực hiện; bảo đảm không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư.