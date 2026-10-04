Nghệ An: Xót xa 12.000 con gà bị chết sau sự cố chập điện, hộ chăn nuôi thiệt hại gần 1 tỷ đồng

Khoảng 12.000 con gà của gia đình anh Đặng Quốc Soái, xã Văn Kiều bị chết sau sự cố chập điện. (Ảnh: TP)

Ngày 3/10, lãnh đạo UBND xã Văn Kiều (tỉnh Nghệ An) cho biết, một trang trại chăn nuôi trên địa bàn vừa xảy ra sự cố chập điện khiến 12.000 con gà chết, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại trang trại nuôi gà của gia đình anh Đặng Quốc Soái và chị Võ Thị Lành (trú xóm 9, xã Văn Kiều). Sự cố đã khiến khoảng 12.000 con gà bị chết, ước tính thiệt hại gần 1 tỷ đồng.

Chính quyền địa phương, người dân hỗ trợ gia đình thu gom, xử lý số gà bị chết để đảm bảo vệ sinh môi trường. (Ảnh: TP)

Do đàn gà còn non, chưa đủ trọng lượng xuất bán nên sau sự cố, toàn bộ số gà bị chết phải được thu gom, chôn lấp theo quy định. Gia đình không thể thu hồi một phần vốn đã đầu tư.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo UBND xã Văn Kiều, cùng đại diện Hội Nông dân xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các cơ quan, đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình. Chính quyền địa phương cũng huy động lực lượng cùng người dân hỗ trợ xử lý số gà chết, vệ sinh chuồng trại và hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và dịch bệnh.