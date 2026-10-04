Nghệ An: Xót xa 12.000 con gà bị chết sau sự cố chập điện, hộ chăn nuôi thiệt hại gần 1 tỷ đồng
Sự cố chập điện xảy ra tại trại gà của một hộ dân ở xã Văn Kiều (Nghệ An) khiến khoảng 12.000 con gà bị chết, thiệt hại bước đầu ước tính gần 1 tỷ đồng. Chính quyền, người dân địa phương kịp thời hỗ trợ chủ trang trại khắc phục hậu quả để đảm bảo vệ sinh môi trường.
Ngày 3/10, lãnh đạo UBND xã Văn Kiều (tỉnh Nghệ An) cho biết, một trang trại chăn nuôi trên địa bàn vừa xảy ra sự cố chập điện khiến 12.000 con gà chết, gây thiệt hại lớn cho người dân.
Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại trang trại nuôi gà của gia đình anh Đặng Quốc Soái và chị Võ Thị Lành (trú xóm 9, xã Văn Kiều). Sự cố đã khiến khoảng 12.000 con gà bị chết, ước tính thiệt hại gần 1 tỷ đồng.
Do đàn gà còn non, chưa đủ trọng lượng xuất bán nên sau sự cố, toàn bộ số gà bị chết phải được thu gom, chôn lấp theo quy định. Gia đình không thể thu hồi một phần vốn đã đầu tư.
Ngay sau khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo UBND xã Văn Kiều, cùng đại diện Hội Nông dân xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các cơ quan, đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình. Chính quyền địa phương cũng huy động lực lượng cùng người dân hỗ trợ xử lý số gà chết, vệ sinh chuồng trại và hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và dịch bệnh.
Nguồn Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam: https://nongnghiephuuco.vn/nghe-an-xot-xa-12000-con-ga-bi-chet-sau-su-co-chap-dien-ho-chan-nuoi-thiet-hai-ga-n-1-ty-dong-17591.html