Nghệ An: Xe máy vượt ẩu gây tai nạn liên hoàn, 1 người tử vong

Sáng 16/10, ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Vân Tụ (Nghệ An) cho biết, tối 15/10, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến một người tử vong, hai người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 7B khiến một người chết, hai người bị thương. (Ảnh: MXH)

Nạn nhân tử vong được xác định là em Nguyễn Vĩnh L (trú xóm Liên Quán, xã Vân Tụ), hiện là học sinh Trường Trung cấp Kỹ thuật Yên Thành.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 18h30 ngày 15/10, trên quốc lộ 7B, đoạn qua xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An. Diễn biến vụ việc được camera hành trình trên xe đầu kéo ghi lại.

Thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển số 37H-142.xx di chuyển chậm trên quốc lộ 7B. Khi đến đoạn qua địa bàn xã Liên Thành cũ, một xe máy bất ngờ vượt lên với tốc độ cao, lấn sang làn đường ngược chiều rồi va chạm với một phương tiện đang lưu thông theo hướng đối diện.

Video camera hành trình trên xe đầu kéo ghi lại diễn biến vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến những người đi trên hai xe ngã xuống đường. Trong đó, xe máy cùng một người bị cuốn vào gầm xe, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, tài xế xe đầu kéo giữ nguyên hiện trường, phối hợp với người dân đưa hai người bị thương đi cấp cứu, đồng thời thông báo sự việc đến chính quyền và lực lượng chức năng địa phương.

Cơ quan công an tỉnh Nghệ An đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.