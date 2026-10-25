Nghệ An: Xe máy đối đầu trên QL48B, hai người thương vong

Sáng 25/10, thông tin với phóng viên Báo Xây dựng qua điện thoại, ông Nguyễn Xuân Dinh, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết: Tối qua (24/10), trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy. Vụ tai nạn làm một người chết, một người bị thương.

Hiện trường vụ hai xe máy đâm nhau khiến một người tử vong tại chỗ. (Ảnh: MXH)

"Các nạn nhân là người địa bàn khác đi sang địa bàn Quỳnh Lưu rồi xảy ra tai nạn", ông Dinh cho biết thêm.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h tối 24/10 trên tuyến QL48B đoạn qua chợ Song Ngọc, xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Lúc này, một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 37AA-958.4x đi tốc độ cao đã đâm trực diện với một xe máy, do hai thanh niên khác điều khiển, đang đi hướng ngược lại.

Cú đâm mạnh khiến cả 3 nạn nhân ngã xuống đường. Trong đó, một người được xác định tử vong tại chỗ, hai người còn lại được người dân đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân tử vong bước đầu được xác định là em L.M.N (2008, trú xã Quỳnh Văn, Nghệ An).

Hiện cơ quan công an tỉnh Nghệ An đang tiến hành điều tra làm rõ.