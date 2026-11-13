Nghệ An xây dựng hệ sinh thái kết nối doanh nghiệp với thị trường FTA

Tỉnh Nghệ An hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng giá trị xuất khẩu. Ảnh minh họa: TTXVN

UBND tỉnh Nghệ An triển khai Đề án Hệ sinh thái tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA) giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2035, với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo đó, tỉnh sẽ thành lập và duy trì hoạt động của Tổ công tác Hệ sinh thái tận dụng các FTA tỉnh Nghệ An; ban hành quy chế hoạt động, phân công đầu mối phụ trách tại các cơ quan thành viên, đồng thời xây dựng quy trình tiếp nhận, xử lý và phản hồi những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, hiệp hội và các tổ chức hỗ trợ theo ngành hàng, thị trường, năng lực đáp ứng quy tắc xuất xứ và tiêu chuẩn xuất khẩu.

Trên cơ sở đó, tỉnh lựa chọn, giới thiệu các chủ thể có tiềm năng tham gia Hệ sinh thái, ưu tiên những ngành hàng xuất khẩu chủ lực, có lợi thế cạnh tranh và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Đề án đặt mục tiêu 100% thành viên Hệ sinh thái được cung cấp, hỗ trợ tiếp cận ít nhất một nội dung phù hợp về chính sách và cam kết FTA; quy tắc xuất xứ; tiêu chuẩn thị trường; kết nối chuỗi cung ứng, logistics; ứng dụng khoa học công nghệ, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Tỉnh cũng tổ chức tiếp nhận, thẩm định và lựa chọn các thành viên đủ điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Nghệ An tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: hoàn thiện cơ chế tổ chức, điều phối và lồng ghép nhiệm vụ; rà soát, đánh giá, hướng dẫn thành viên tham gia Hệ sinh thái; thẩm định, lựa chọn thành viên được hưởng hỗ trợ; cung cấp thông tin, đào tạo và nâng cao năng lực tận dụng FTA; phát triển chuỗi giá trị và thị trường FTA; hướng dẫn tiếp cận chính sách, huy động nguồn lực; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu, theo dõi và đánh giá hiệu quả thực hiện.

Đến năm 2035, tỉnh hướng tới hình thành Hệ sinh thái tận dụng FTA hoạt động chuyên nghiệp, dựa trên dữ liệu, kết nối và dịch vụ hỗ trợ thiết thực, tăng cường liên kết công - tư. Qua đó, nâng cao khả năng tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn, doanh nghiệp FDI, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu theo hướng công nghệ cao, xanh, số và có giá trị gia tăng cao.

Thời gian qua, các FTA đã tạo thêm cơ hội cho hàng hóa Nghệ An tiếp cận những thị trường lớn như EU, Nhật Bản, Canada, Australia, Hàn Quốc và ASEAN. Các nhóm hàng như dệt may, sản phẩm gỗ, tinh bột sắn và nông sản chế biến từng bước mở rộng thị trường. Tỉnh cũng triển khai nhiều hoạt động phổ biến kiến thức về FTA, hướng dẫn quy tắc xuất xứ, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), xúc tiến thương mại và kết nối đối tác.

Đáng chú ý, năm 2025, Nghệ An xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố về Chỉ số FTA Index. Kết quả này cho thấy những nỗ lực của địa phương trong triển khai các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. Việc xây dựng Hệ sinh thái tận dụng FTA sẽ tạo cơ chế hỗ trợ đồng bộ hơn, giúp doanh nghiệp chuyển hóa cơ hội từ các hiệp định thương mại thành lợi ích kinh tế cụ thể, góp phần thúc đẩy xuất khẩu và phát triển kinh tế địa phương.

FTA (Free Trade Agreement) là hiệp định thương mại tự do giữa hai hoặc nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, nhằm giảm hoặc xóa bỏ các rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư.