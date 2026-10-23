Nghệ An: Xây dựng chính quyền gần dân, vì dân

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Từ việc đưa dịch vụ công về tận thôn, bản đến đổi mới quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, các địa phương ở tỉnh Nghệ An đang từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Những cách làm thiết thực gắn với trách nhiệm của cán bộ, công chức đã góp phần giảm việc đi lại cho người dân, tăng tính công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Tạo thuận lợi cho người dân

Đều đặn vào thứ bảy hằng tuần, thay vì chờ người dân đến trụ sở làm thủ tục hành chính, cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hưng Nguyên Nam có mặt tại nhà văn hóa các xóm để hướng dẫn, giải đáp và hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Với những người cao tuổi, cán bộ đến tận nhà hỗ trợ.

Từ tháng 4 đến tháng 9/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hưng Nguyên Nam triển khai mô hình “Dịch vụ công lưu động” tại 14 lượt xóm, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho hàng nghìn lượt người, tiếp nhận và giải quyết gần 900 hồ sơ thuộc các lĩnh vực đất đai, tư pháp-hộ tịch.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên Nam Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ, cải cách hành chính trước hết phải tạo thuận lợi cho người dân. Cùng với nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, xã có các hình thức hỗ trợ phù hợp từng địa bàn, từng đối tượng, nhất là người cao tuổi, người yếu thế, người khó khăn trong đi lại.

Sinh sống tại xã biên giới Tam Quang, thay vì phải vượt gần 20km đường núi để xuống trung tâm xã làm thủ tục hành chính, ông Viêng Văn Nhân (sinh năm 1964) và bà Lô Thị Thu (sinh năm 1966) chỉ cần đi bộ đến nhà văn hóa bản Tùng Hương để làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Ông Nhân bộc bạch: “Ngày trước, chúng tôi chỉ nghĩ hai người thương nhau, làm đám cưới có họ hàng chứng kiến là thành vợ chồng. Tuy vậy, khi được cán bộ giải thích, có giấy đăng ký kết hôn thì sau này con cháu làm các thủ tục liên quan tài sản, thừa kế sẽ thuận lợi hơn, nên chúng tôi đi đăng ký kết hôn”.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Quang Kha Thị Hiền, không chỉ có gia đình ông Nhân, nhiều cặp vợ chồng khác cũng lần đầu hoàn thiện thủ tục kết hôn sau hàng chục năm chung sống. Từ khi vận hành mô hình quản lý mới, tổ công tác Ủy ban nhân dân xã đã xuống tận các bản hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, giải đáp vướng mắc và tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến liên quan chứng thực, văn hóa-xã hội, đất đai, nông nghiệp, đăng ký kinh doanh... cho người dân.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Nghệ An giảm từ 412 đơn vị cấp xã xuống còn 130 đơn vị. Việc địa bàn quản lý rộng hơn đòi hỏi chính quyền cơ sở cần đổi mới cách phục vụ, bảo đảm quyền lợi người dân, nhất là ở các thôn, bản xa trung tâm. Từ thực tế đó, nhiều địa phương ở Nghệ An đã triển khai các mô hình thiết thực như: “Dịch vụ công lưu động”, “Ngày thứ 7 vì dân, nối gần khoảng cách”, “Hỗ trợ thủ tục hành chính tại nhà”,… đã kịp thời hỗ trợ người dân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, đồng thời nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

Nâng cao chất lượng phục vụ

Bà Thái Thị Thủy ở xóm Tân Xuân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quan Thành làm thủ tục chuyển đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khác với suy nghĩ thực hiện thủ tục đất đai thường phức tạp, lần này bà được cán bộ xã hướng dẫn chi tiết ngay tại bàn tiếp nhận, hồ sơ được kiểm tra đầy đủ, thắc mắc được giải đáp ngay, không phải chờ đợi lâu. “Mọi thứ rõ ràng, minh bạch, tôi thấy thuận lợi hơn rất nhiều so với trước”, bà Thủy chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quan Thành Đặng Thị Dung chia sẻ, hiện nay các thủ tục hành chính xã được công khai, niêm yết và hỗ trợ tra cứu bằng mã QR. Cán bộ được phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả”, hạn chế tình trạng hồ sơ luân chuyển lòng vòng hoặc người dân phải đi lại nhiều lần.

Trong chín tháng đầu năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quan Thành phục vụ 4.570 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 3.837 hồ sơ. Tỷ lệ số hóa hồ sơ khi tiếp nhận đạt 99,9%, số hóa kết quả giải quyết đạt 100%. Địa phương xác định chất lượng hoạt động của Trung tâm là thước đo hiệu quả cải cách hành chính và trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Tại xã An Châu, với dân số hơn 43.000 người sau sáp nhập, mỗi tháng địa phương tiếp nhận hơn 2.300 hồ sơ thủ tục hành chính. Khối lượng công việc đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực xử lý, tổ chức phối hợp và trách nhiệm của từng cán bộ. Xác định cải cách hành chính là khâu đột phá, xã gắn việc thực hiện các nhiệm vụ với trách nhiệm người đứng đầu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cao Đức Thắng cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, kiến nghị đơn giản hóa các quy trình hành chính, đẩy mạnh hướng dẫn người dân tự nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia để tạo thói quen giao dịch trên môi trường số.

Với phương châm hành động quyết liệt, siết chặt kỷ cương, tăng cường kiến tạo và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, tạo đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tỉnh đã ban hành và triển khai đồng bộ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 với 8 mục tiêu, 45 nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp. Trong quý III, tỉnh đã hoàn thành 38/45 nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đạt tỷ lệ 84,4%.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Mai Thương, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp mở ra một giai đoạn mới trong tổ chức và hoạt động của chính quyền. Đây vừa là cơ hội, vừa là thử thách. Cơ hội là chính quyền gần dân hơn, quyết định sát thực tiễn hơn. Thử thách là năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở phải đáp ứng được yêu cầu mới; thẩm quyền phải đi đôi với nguồn lực; phân cấp phải gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Vì vậy, sau sắp xếp tổ chức bộ máy, điều quan trọng không phải chỉ là “bộ máy gọn hơn”, mà phải là bộ máy hoạt động hiệu quả hơn và người dân được phục vụ tốt hơn.