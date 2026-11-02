Nghệ An xây cầu Sông Giăng mới, xóa nỗi lo mất an toàn giao thông

Xây cầu mới 240 tỷ đồng

Ngày 2/11, UBND tỉnh Nghệ An cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu Sông Giăng trên QL46C, với tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng.

Cầu treo Sông Giăng đã được xây dựng cách đây gần 40 năm, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (Ảnh: MXH).

Theo Quyết định số 4658/QĐ-UBND ngày 28/10/2026, Dự án xây dựng mới cầu Sông Giăng được xếp vào danh mục các dự án nhóm B, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Cầu được thiết kế với tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 2,9km (gồm: Cầu mới 215m, tuyến làm mới 1,2km và tuyến nâng cấp cải tạo 1,7km). Điểm đầu giao với QL46C (xã Tam Đồng) và điểm cuối giao với QL46C (xã Cát Ngạn).

Kết cấu cầu được xây dựng dạng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép (BTCT) và BTCT dự ứng lực, tải trọng thiết kế HL93. Chiều dài toàn cầu khoảng 215m, bề rộng mặt cầu 12m.

Phần đường hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 2,69km, gồm: Đoạn tuyến làm mới 0,99km; đoạn nâng cấp mở rộng đường ĐH336 (xã Tam Đồng) dài 0,7km và đường ĐT533E (xã Cát Ngạn) dài 1,0km. Quy mô đường đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, với nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 7m. Tuyến được trang bị hệ thống đèn tín hiệu, điện chiếu sáng và biển báo đồng bộ theo quy chuẩn Việt Nam.

Tổng mức đầu tư và nguồn vốn: Tổng kinh phí dự án là 240 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 28,7 tỷ đồng). Nguồn ngân sách trung ương (Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030) là 230 tỷ đồng; ngân sách tỉnh Nghệ An là 10 tỷ đồng.

Về phương án tuyến và vị trí xây dựng công trình mới, ông Phan Công Kiên, Trưởng phòng dự án 4, Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An, cho biết: "Cầu mới dự kiến được xây dựng cách cầu treo sông Giăng cũ khoảng 1,4km về phía thượng nguồn (phía Tây). Việc lựa chọn vị trí này, nhằm đảm bảo kết nối tốt nhất với hệ thống đường giao thông hiện hữu, phù hợp quy hoạch phát triển địa phương và đặc biệt là giảm ảnh tối đa hưởng đến các hộ dân đang sinh sống, từ đó giảm kinh phí giải phóng mặt bằng".

Sơ đồ hướng tuyến của cầu và đường dẫn cầu được lựa chọn là phương án 3 (PA.3) nhằm đảm bảo tính kết nối và hạn chế ảnh hưởng đến người dân.

Để triển khai dự án, UBND tỉnh Nghệ An giao Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh chủ trì tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, phối hợp với UBND các xã Tam Đồng, Cát Ngạn rà soát quy hoạch, cắm mốc và giải phóng mặt bằng. Các Sở Tài chính, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tiến độ và bố trí nguồn vốn đúng quy định. Thời gian thực hiện dự án được ấn định không quá 4 năm kể từ ngày ban hành quyết định đầu tư.

Cập nhật về tiến độ triển khai các bước thủ tục hiện nay, ông Phan Công Kiên thông tin thêm: "Hiện, Ban đang tiến hành lựa chọn tư vấn thiết kế và lập hồ sơ theo quy định. Sau đó, bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho địa phương. Chúng tôi phấn đấu sẽ hoàn tất cả thủ tục để quý I/2027 tổ chức đấu thầu thi công dự án".

Khép lại mối lo an toàn khi phải đi qua cầu treo cũ

Cầu treo Sông Giăng (hay còn gọi là cầu treo Chợ Chùa) bắc qua sông Giăng nối liền các xã vùng hữu ngạn sông Lam thuộc huyện Thanh Chương (cũ), được đưa vào sử dụng từ những năm 1985 - 1987. Sau gần 40 năm khai thác, cây cầu đã hết niên hạn sử dụng và rơi vào tình trạng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Cây cầu hiện hữu được treo biển "cầu rất yếu" và hạn chế tải trọng cũng như khoảng cách xe di chuyển.

Kết cấu dây cáp hoen gỉ, mặt cầu hẹp, hệ thống lan can mỏng manh và rung lắc mạnh mỗi khi có phương tiện di chuyển qua. Ở đây đã được đơn vị quản lý đường bộ đặt cảnh báo "cầu rất yếu" nguy hiểm.

Đỉnh điểm là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào đêm 4/10/2020. Chiếc xe ô tô 7 chỗ sau khi va chạm với xe máy trên cầu treo, đã đâm gãy đoạn lan can dài gần 10m rồi lao thẳng xuống dòng sông Giăng sâu thẳm. Vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của 5 người (3 người trên ô tô và 2 người đi xe máy), để lại nỗi đau khôn nguôi cho người thân và nỗi lo sợ cho hàng ngàn lượt người dân mỗi ngày phải đi qua cầu.

Việc đầu tư một cây cầu bê tông vĩnh cửu thay thế cầu treo cũ không chỉ là giải pháp cấp bách xóa bỏ "điểm đen" tai nạn, mà còn là nguyện vọng tha thiết suốt nhiều năm qua của chính quyền và nhân dân địa phương.

Khi hoàn thành và đi vào vận hành, cầu Sông Giăng mới sẽ chính thức khép lại lịch sử của cây cầu treo cũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân qua lại. Công trình cũng giúp nâng cao năng lực kết nối giao thông giữa QL46C với QL46B, QL15 và đường Hồ Chí Minh, mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh vững chắc cho khu vực miền Tây tỉnh Nghệ An.