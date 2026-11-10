Nghệ An xác định được nguyên nhân khiến trâu, bò chết hàng loạt

Đàn trâu, bò chết hàng loạt tại xã Hữu Kiệm, Nghệ An là do bệnh Tụ huyết trùng cấp tính. Ảnh: TTXVN phát

Như TTXVN đã đưa tin, từ ngày 3-9/11, đàn trâu bò ở xã Hữu Kiệm bị chết đột ngột và có dấu hiệu lan rộng nhanh chóng. Theo báo cáo từ UBND xã Hữu Kiệm, tính đến ngày 7/11, toàn xã mới ghi nhận 21 con gia súc bị chết. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy hai ngày, tính đến sáng ngày 9/11, số lượng trâu, bò thiệt hại đã tăng gần gấp đôi, lên tới 41 con và nhiều con khác có dấu hiệu nhiễm bệnh. Dịch bệnh tập trung chủ yếu tại các bản thuộc khu vực xã Bảo Nam cũ; trong đó, gia đình ông Ven Phò Thủy (trú tại bản Khe Nạp) chịu thiệt hại nặng nề nhất khi có tới 19 con trâu, bò bị chết.

Qua kiểm tra lâm sàng, lực lượng thú y ghi nhận các triệu chứng điển hình trên số gia súc đã chết bao gồm: Sốt cao, sưng cổ, chướng bụng, sùi bọt mép, khó thở và chết rất nhanh. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến các hộ chăn nuôi tại địa phương vô cùng hoang mang, lo lắng bởi trâu, bò vốn là tài sản và sinh kế lớn nhất của người dân nơi đây.

Cán bộ thú y tiêm phòng vắc xin cho trâu bò tại xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An. Ảnh: TTXVN phát

Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng, chính quyền địa phương cùng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An đã lập tức thực hiện khoanh vùng dịch. Toàn bộ số trâu, bò bị chết đã được tiêu hủy theo đúng quy trình an toàn sinh học. Đồng thời, lực lượng chức năng đã cấp phát hóa chất, tổ chức phun tiêu độc khử trùng toàn bộ chuồng trại, các khu vực chăn thả công cộng và tiến hành tiêm vaccine tổng hợp bao vây ổ dịch cho đàn gia súc còn khỏe mạnh.

Cơ quan thú y địa phương cảnh báo, thời tiết hiện tại đang trong giai đoạn giao mùa, nắng mưa thất thường khiến sức đề kháng của vật nuôi giảm sút. Đây là điều kiện lý tưởng để bệnh tụ huyết trùng ở trâu, bò phát sinh và bùng phát thành dịch lớn. Cơ quan chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho đàn vật nuôi.

Trong thời gian này, bà con tuyệt đối không được chăn thả rông gia súc trong rừng hay trên các bãi chăn thả chung, tăng cường bổ sung chất dinh dưỡng và thường xuyên vệ sinh, giữ ấm chuồng trại. Khi phát hiện gia súc có dấu hiệu bất thường, người dân cần báo ngay cho chính quyền hoặc cán bộ thú y, tuyệt đối không tự ý bán chạy hoặc vứt xác bừa bãi ra môi trường.