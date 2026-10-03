Nghệ An: Xã Thần Lĩnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Thần Lĩnh cho biết: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự giám sát HĐND xã và sự phối hợp đồng bộ của MTTQ và các ban ngành đoàn thể. UBND xã đã chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt các giải pháp ngay từ đầu năm, do đó kinh tế xã hội trên địa bàn xã tiếp tục được duy trì và phát triển

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 12,34%; ước cả năm 2026 đạt 12,89%. Giá trị sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh năm 2010, 9 tháng đầu năm 2026 đạt 1.400,1 tỷ đồng. Trong đó: Nông, lâm, thủy sản đạt 147,1 tỷ đồng, tăng 0,54% so với cùng kỳ; Công nghiệp - xây dựng đạt 974,096 tỷ đồng, tăng 14,98% so với cùng kỳ; Dịch vụ đạt 279,424 tỷ đồng, tăng 10,31% so với cùng kỳ; Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu, 9 tháng đầu năm đạt 65,45%; khu vực dịch vụ chiếm 22,31%; khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm 12,23%.

Xã Thần Lĩnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Nghi Hưng, Nghi Phương, Nghi Đồng thuộc huyện Nghi Lộc cũ, với diện tích tự nhiên 44,69 km2, dân số 21.781 người.

UBND xã Thần Lĩnh (Nghệ An). Ảnh TH

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Phát triển”, xã Thần Lĩnh đề ra 26 chỉ tiêu trên các lĩnh vực, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 13-15%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 90 - 100 triệu đồng/năm. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm 0,3 - 0,5% (theo chuẩn mới). Có 50% số trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Phấn đấu 95% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên; trên 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên… Cùng với đó, Đảng bộ xã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá phát triển.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, xã Thần Lĩnh tập trung vào một số giải pháp trọng tâm, đó là: Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại; tập trung chuyển đổi số, đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, thiết bị, hạ tầng kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số; tập trung phát triển Thần Lĩnh thành xã nông thôn mới kiểu mẫu về chuyển đổi số của tỉnh Nghệ An.

Khu du lịch sinh thái Đại Huệ. Ảnh: Khu du lịch sinh thái Đại Huệ

Rà soát, quy hoạch các khu đất thương mại - dịch vụ, kêu gọi đầu tư siêu thị, trung tâm thương mại, dịch vụ tài chính - ngân hàng, khu vui chơi giải trí, phát triển dịch vụ logistics phục vụ sản xuất, tiêu dùng. Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch văn hoá gắn với tâm linh, phát huy giá trị bản sắc văn hóa làng quê Thần Lĩnh. Khuyến khích phát triển các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần mở rộng sản xuất, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong cơ cấu kinh tế.

Cùng với đó, triển khai hiệu quả đồ án quy hoạch xây dựng xã; lập các quy hoạch chi tiết khu vực chức năng, xác định danh mục dự án ưu tiên, kêu gọi đầu tư. Ưu tiên công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm quốc gia, các dự án đầu tư của tỉnh; các công trình trọng điểm của địa phương; ưu tiên đầu tư các khu tái định cư, khu dân cư mới để thúc đẩy phát triển, hoàn thiện hạ tầng. Phối hợp các ban, ngành cấp tỉnh lập, phê duyệt các dự án: khu trung tâm hành chính xã Thần Lĩnh; công viên văn hóa trung tâm; các dự án thoát nước; xử lý nước thải; hệ thống giao thông liên thôn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tích cực kêu gọi thu hút đầu tư vào vùng sản xuất nông nghiệp chất lượng công nghệ cao; phát triển các mô hình rau, củ, quả sạch, chăn nuôi an toàn sinh học. Đẩy mạnh trồng rừng, phát triển trang trại vườn đồi, kết hợp khai thác dịch vụ du lịch sinh thái, đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng. Kết nối phát triển logistics trong nông nghiệp, công nghiệp.

HTX dịch vụ nông nghiệp Hưng Long - Một trong những mô hình phát triển kinh tế tại địa phương. Ảnh: Nguyễn Diệu

Xã tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, tập trung xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Tập trung phát triển y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển hài hòa và bền vững của địa phương. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng. Công tác an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, kịp thời. Các gia đình chính sách, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm chăm lo chu đáo.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ, HĐND, UBND xã Thần Lĩnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để đạt được mục tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng xã trở thành vùng trọng điểm trong phát triển công nghiệp của tỉnh. Y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ hiện đại. Giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống được bảo tồn và phát huy. Quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định. Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh. Đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe nhân dân không ngừng được nâng cao. Phấn đấu đến trước năm 2030, Thần Lĩnh trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành xã phát triển toàn diện, có thu nhập cao của tỉnh Nghệ An.

Nhiệm kỳ mới, với những nhiệm vụ, mục tiêu mới, tin rằng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên, Đảng bộ và nhân dân xã Thần Lĩnh sẽ tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng đã đề ra.