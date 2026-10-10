Nghệ An: Xã Nghĩa Lâm nâng cao kỹ năng phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Hội nghị có 80 đại biểu tham dự, gồm bí thư chi bộ, xóm trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận, người có uy tín, tổ trưởng tổ an ninh, chi hội trưởng chi hội phụ nữ, bí thư chi đoàn thanh niên, cộng tác viên dân số cùng đoàn viên, thanh niên ở xóm Mồn và xóm Gày. Đây là những lực lượng giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động và nắm bắt tình hình tại cộng đồng.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 1719 năm 2026, xã Nghĩa Lâm tổ chức Hội nghị tập huấn về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho thanh thiếu niên trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; kiến thức về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; nguyên nhân, hậu quả và những tác động đối với sức khỏe, đời sống của cá nhân, gia đình cũng như sự phát triển của cộng đồng.

Bên cạnh việc cập nhật kiến thức pháp luật, hội nghị còn giúp các đại biểu hiểu rõ hơn những quy định liên quan và các biện pháp xử lý đối với hành vi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Qua đó, mỗi cán bộ cơ sở, người có uy tín và thành viên các tổ chức đoàn thể có thêm cơ sở để tuyên truyền đúng quy định, giải thích rõ cho người dân và chủ động phòng ngừa từ sớm.

Ông Lê Trung Kiên, Trưởng phòng Văn hoá – xã hội xã Nghĩa Lâm phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Điểm đáng chú ý của chương trình là các đại biểu được hướng dẫn kỹ năng truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, kỹ năng tuyên truyền, tư vấn, vận động người dân, thanh thiếu niên và những trường hợp có nguy cơ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Đây là những kỹ năng thiết thực, giúp lực lượng cơ sở chuyển kiến thức pháp luật thành hoạt động vận động cụ thể, phù hợp với từng gia đình, nhóm đối tượng và tình huống thực tế.

Trong phần thảo luận, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở; đồng thời phân tích một số tình huống thực tế và đề xuất hướng xử lý. Qua đó, hội nghị không chỉ cung cấp kiến thức mà còn tạo cơ hội để các lực lượng trực tiếp làm công tác tuyên truyền học hỏi kinh nghiệm, nâng cao khả năng ứng xử và tư vấn khi phát sinh vấn đề tại cộng đồng.

Hội nghị tập huấn thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên xóm Mồn và xóm Gày tham gia với nhiều câu hỏi thiết thực.

Theo UBND xã Nghĩa Lâm, hội nghị được tổ chức nghiêm túc, đúng thời gian, địa điểm và thành phần theo kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Nội dung tập huấn phù hợp với tình hình thực tế, nhận được sự tham gia tích cực của các đại biểu.

Thông qua chương trình, nhận thức, kiến thức pháp luật và trách nhiệm của cán bộ cơ sở, người có uy tín, các tổ chức đoàn thể và lực lượng tuyên truyền tại cộng đồng được nâng lên. Đây là cơ sở quan trọng để Nghĩa Lâm tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động phòng ngừa, góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Đây là những lực lượng giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động và nắm bắt tình hình tại cộng đồng.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục đề nghị quan tâm triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình; tăng cường truyền thông trực tiếp, tư vấn và vận động, nhất là đối với thanh thiếu niên và các nhóm có nguy cơ, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và xây dựng đời sống gia đình, cộng đồng lành mạnh.