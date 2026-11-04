Nghệ An: Xã Hợp Minh tổ chức tập huấn, hướng dẫn cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Các hộ sản xuất nông nghiệp, người dân tham gia lớp tập huấn.

Ngày 03/11, UBND xã Hợp Minh phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói năm 2026 trên địa bàn xã.

Tham dự lớp tập huấn có ông Phạm Quang Sáng- Phó chủ tịch UBND xã; lãnh đạo Phòng Kinh tế; Chủ tịch Hội Nông dân xã; đại diện Trung tâm Cung ứng dịch vụ công; cán bộ chuyên môn phụ trách lĩnh vực nông nghiệp xã; xóm trưởng 24 xóm cùng các hộ sản xuất nông nghiệp.

Các đại biểu và hộ sản xuất nông nghiệp được hướng dẫn, phổ biến những kiến thức chuyên môn, quy trình và các yêu cầu cần thiết trong việc đăng ký, cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu và hộ sản xuất nông nghiệp được hướng dẫn, phổ biến những kiến thức chuyên môn, quy trình và các yêu cầu cần thiết trong việc đăng ký, cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Đồng thời, được trao đổi, hướng dẫn những nội dung liên quan đến việc quản lý, duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, bảo đảm đáp ứng các quy định hiện hành.

Việc cấp mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý, truy xuất nguồn gốc nông sản, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường tiêu thụ. Đây cũng là điều kiện cần thiết để từng bước hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng cơ hội kết nối, tiêu thụ nông sản cho người dân.

Lớp tập huấn giúp các hộ sản xuất nông nghiệp nắm vững quy trình và các điều kiện cần thiết để đăng ký cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo quy định.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là các hộ sản xuất nông nghiệp; giúp người dân nắm vững quy trình, chủ động thực hiện các điều kiện cần thiết để đăng ký cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo quy định.

Đây là hoạt động thiết thực của UBND xã Hợp Minh trong việc đồng hành, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, minh bạch, hiện đại và bền vững; góp phần nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của nông sản địa phương trong thời gian tới.