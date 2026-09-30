Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung, hướng tới quản trị dựa trên dữ liệu

Dự lễ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp công nghệ và các đơn vị liên quan.

Kết nối, chuẩn hóa dữ liệu dùng chung

Sau thời gian chuẩn bị, thử nghiệm từ ngày 7 - 30/9, hệ thống đã đạt một số kết quả bước đầu về kỹ thuật, dữ liệu, điều hành và quản trị.

Kho dữ liệu dùng chung được thiết lập theo Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia và Khung kiến trúc dữ liệu tỉnh, có khả năng kết nối qua API và LGSP; dữ liệu được chuẩn hóa, kiểm soát chất lượng theo yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức vận hành thử nghiệm Kho dữ liệu dùng chung và Nền tảng phân tích, điều hành tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phan Quỳnh

Hệ thống gồm 4 cấu phần: Kho dữ liệu dùng chung; Sổ tay điều hành i NgheAn; Nền tảng điều hành thời gian thực; dữ liệu mở, chia sẻ mở.

Theo thông tin tại lễ ra mắt, hệ thống đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia ngành Tài chính. Trong tỉnh, 8 lĩnh vực đã xây dựng kho dữ liệu với 148 tập dữ liệu; Kho dữ liệu của tỉnh có 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục. Dữ liệu được làm sạch, đánh giá chất lượng trước khi đưa vào kho.

Hệ thống cũng đã thiết lập bảng điều hành theo 3 tầng và 9 trục dữ liệu trọng tâm. Ứng dụng iNgheAn được xây dựng trên nền tảng iOS và Android, hỗ trợ lãnh đạo theo dõi, khai thác thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành; từng bước hình thành trợ lý dữ liệu bằng trí tuệ nhân tạo. Cổng dữ liệu mở được thiết lập, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận những dữ liệu được phép công khai.

Cùng với xây dựng nền tảng, tỉnh đã hình thành công cụ Danh mục dữ liệu, Từ điển dữ liệu và dự thảo Quy chế quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu; tổ chức tập huấn cho 160 cán bộ đầu mối, gồm 130 cán bộ cấp xã và 30 cán bộ cấp tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh, yêu cầu của chuyển đổi số hiện nay không chỉ dừng ở số hóa quy trình, hồ sơ mà phải hình thành dữ liệu có chất lượng, kết nối và khai thác dữ liệu phục vụ trực tiếp công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, xây dựng Kho dữ liệu dùng chung không đơn thuần là tập hợp dữ liệu về một nơi để lưu trữ, quan trọng hơn là khơi thông dòng chảy dữ liệu giữa các cấp, các ngành, biến dữ liệu thành nguồn lực phục vụ quản trị và phát triển.

Dữ liệu phải bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung; được kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả, an toàn, đúng quy định. Công nghệ phải giúp chuyển dữ liệu thành thông tin có giá trị, hỗ trợ lãnh đạo nắm bắt tình hình, phát hiện sớm vấn đề, xác định trách nhiệm và đưa ra quyết định kịp thời; đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Lấy hiệu quả khai thác dữ liệu làm thước đo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh, lễ ra mắt không phải là hoàn thành một hệ thống mà là bắt đầu một phương thức quản trị mới.

Để Kho dữ liệu dùng chung hoạt động thực chất, cơ quan, đơn vị nào tạo lập, quản lý dữ liệu thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời và khả năng kết nối, chia sẻ. Dữ liệu phải được cập nhật thường xuyên, bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: Phan Quỳnh

Sở Khoa học và Công nghệ được yêu cầu phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành lựa chọn những nhóm dữ liệu, chỉ tiêu trọng tâm; trước mắt tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thủ tục hành chính, tiến độ thực hiện nhiệm vụ và các lĩnh vực thiết yếu. Mỗi chỉ tiêu phải giúp nhận diện kết quả, tiến độ, vấn đề phát sinh và trách nhiệm xử lý.

Việc triển khai trước mắt tập trung ở những lĩnh vực, đơn vị đã có đủ điều kiện về dữ liệu; trên cơ sở đánh giá hiệu quả để tiếp tục hoàn thiện, từng bước mở rộng. Mục tiêu là giảm thời gian tổng hợp báo cáo, tăng thời gian phân tích, xử lý công việc và nâng cao chất lượng quyết định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, danh mục, từ điển dữ liệu và quy chế quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu của tỉnh; tăng cường kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, bộ, ngành; ưu tiên tái sử dụng dữ liệu đã có, tránh đầu tư trùng lặp. Việc khai thác dữ liệu phải gắn với bảo đảm an toàn, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước và dữ liệu cá nhân theo quy định.

Nhấn mạnh yêu cầu “không chạy theo số lượng, không hình thức”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành yêu cầu mọi dữ liệu được kết nối, mọi chức năng được xây dựng phải thực sự được khai thác, sử dụng và mang lại hiệu quả. Giá trị của Kho dữ liệu dùng chung không nằm ở số lượng dữ liệu, mà ở khả năng khai thác để phục vụ quản lý, điều hành, giảm công việc tổng hợp thủ công, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan và phục vụ người dân, doanh nghiệp thuận tiện, minh bạch hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời đề nghị các doanh nghiệp công nghệ tiếp tục đồng hành cùng Nghệ An trong hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật, nâng cao khả năng phân tích, khai thác dữ liệu; bảo đảm an toàn, bảo mật và tuân thủ các quy định của pháp luật.