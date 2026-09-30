Nghệ An vận hành thử nghiệm kho dữ liệu dùng chung

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị tại sự kiện công bố vận hành thử nghiệm kho dữ liệu chung.

Theo kết quả triển khai thử nghiệm, 8/10 lĩnh vực đã hình thành kho dữ liệu đơn vị với 148 tập dữ liệu. Ở cấp tỉnh, kho dữ liệu dùng chung đã ghi nhận 93 tập dữ liệu thuộc 21 danh mục. Kho dữ liệu cũng đã kết nối thử nghiệm với dữ liệu ngành tài chính thông qua nền tảng chia sẻ; người dùng được phân quyền có thể theo dõi, tra cứu các dữ liệu đã được cung cấp trên hệ thống.

Tỉnh Nghệ An hiện có nguồn dữ liệu phong phú trong nhiều lĩnh vực. Theo kết quả khảo sát phục vụ triển khai, ngành giáo dục có dữ liệu của 935.778 học sinh; ngành y tế phát sinh khoảng 2 triệu hồ sơ khám, chữa bệnh mỗi năm. Đây là nguồn đầu vào quan trọng để từng bước chuẩn hóa và lựa chọn dữ liệu phù hợp nhu cầu khai thác của tỉnh.

Các nguồn dữ liệu hiện được hình thành trên nhiều hệ thống, với cấu trúc, cách biểu đạt và chu kỳ cập nhật khác nhau. Khi cần tổng hợp thông tin liên ngành, cán bộ còn phải thực hiện những bước đối chiếu, xử lý trung gian. Bài toán đặt ra là thống nhất cách hiểu về dữ liệu, xác định rõ nguồn cung cấp và tổ chức cơ chế kết nối phù hợp với từng lĩnh vực.

Kho dữ liệu dùng chung hướng tới kế thừa nguồn dữ liệu hiện có và tổ chức phần dữ liệu đủ điều kiện để phục vụ nhiều nhu cầu sử dụng. Các đơn vị chuyên ngành tiếp tục giữ trách nhiệm đối với dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. Việc chia sẻ cần gắn với mục đích khai thác, chất lượng dữ liệu và thẩm quyền của cơ quan sử dụng.

Đại diện Mobifone Nghệ An và Suntechx trình bày công nghệ kho dữ liệu dùng chung.

Cụ thể, với kho dữ liệu dùng chung này, MobiFone và SunTechX (doanh nghiệp công nghệ Việt Nam) phối hợp đưa nền tảng iTitan vào triển khai thử nghiệm thông qua các công việc khảo sát nguồn dữ liệu, thiết kế cấu trúc, xây dựng danh mục, chuẩn hóa và xác định kịch bản khai thác phục vụ điều hành. Quá trình này gắn việc triển khai giải pháp công nghệ với nhu cầu nghiệp vụ của các sở, ngành.

Trong định hướng tổng thể của tỉnh, kho dữ liệu dùng chung, nền tảng điều hành thời gian thực, iNgheAn và cổng dữ liệu mở có những chức năng khác nhau. Kho dữ liệu dùng chung tổ chức nguồn dữ liệu phục vụ khai thác; các ứng dụng điều hành sử dụng dữ liệu phù hợp để tổng hợp, phân tích và hiển thị thông tin theo nhu cầu quản lý.

Sự phối hợp giữa các cơ quan của tỉnh, MobiFone và SunTechX trong giai đoạn thử nghiệm đang từng bước gắn nền tảng công nghệ với nguồn dữ liệu và nhu cầu sử dụng thực tế. Từ những kết quả ban đầu, Nghệ An có thêm cơ sở để hoàn thiện phương thức quản trị dựa trên dữ liệu, trong đó mỗi thông tin được khai thác đều hướng tới một nhiệm vụ quản lý và giá trị phục vụ cụ thể.