Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ, cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Toàn cảnh cuộc tọa đàm.

Về phía Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương có ông Từ Quý Tường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khu tự trị, Bí thư Ban Ngoại vụ Tân Cương, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn về nông nghiệp, công thương và du lịch.

Phát huy nền tảng hữu nghị, khai thác thế mạnh bổ trợ

Phát biểu chào mừng tại tọa đàm, ông Từ Quý Tường giới thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Tân Cương và triển vọng hợp tác với tỉnh Nghệ An.

Ông cho biết, thời gian gần đây, quan hệ hợp tác giữa Tân Cương và các địa phương của Việt Nam diễn ra ngày càng sôi động, thực chất, với nhiều hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu và kết nối trên các lĩnh vực. Những hoạt động này không chỉ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mà còn góp phần vun đắp tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước trên tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Khẳng định Đảng ủy và Chính quyền Khu tự trị hết sức coi trọng chuyến thăm lần này của Đoàn công tác tỉnh Nghệ An, ông bày tỏ mong muốn hai địa phương sẽ mở ra những hướng hợp tác mới, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của mỗi bên.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc tọa đàm.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương; đồng thời bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa phong phú, sự thân thiện, mến khách của người dân và những bước phát triển vượt bậc của địa phương. Đồng chí đánh giá cao những kinh nghiệm của Tân Cương trong phát triển nông nghiệp hiện đại, ứng dụng khoa học - công nghệ, công nghiệp, năng lượng sạch, thương mại và du lịch; nhấn mạnh rằng, dù có sự khác biệt về điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế, Nghệ An và Tân Cương sở hữu nhiều thế mạnh có thể bổ trợ cho nhau, mở ra triển vọng hợp tác thiết thực, cùng có lợi.

Các đại biểu đoàn tỉnh Nghệ An trao đổi tại cuộc tọa đàm.

Đề cập đến chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh ý nghĩa của việc tăng cường hợp tác cấp địa phương, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Cùng với quan hệ hữu nghị, hợp tác với Quảng Tây và Hồ Nam, trong những năm qua, hợp tác đầu tư, thương mại giữa Nghệ An và Trung Quốc đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến ngày 01/11/2026, tại Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp của tỉnh có 77 dự án của nhà đầu tư Trung Quốc với tổng vốn đăng ký 4,652 tỷ USD, trong đó có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Luxshare, Everwin... Kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An sang Trung Quốc năm 2025 đạt khoảng 858,7 triệu USD; trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt gần 450 triệu USD.

Tham quan triển lãm chuyên đề tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế Tân Cương và triển lãm thành tựu kỷ niệm 70 năm thành lập Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương tại Trung tâm Văn hóa Urumqi.

Những kết quả này là nền tảng thuận lợi để Nghệ An tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương của Trung Quốc, trong đó có Tân Cương. Đánh giá cao sáng kiến tổ chức tọa đàm của các cơ quan chức năng Tân Cương, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn hai bên trao đổi cởi mở, thực chất, chia sẻ kinh nghiệm và cùng xác định những hướng hợp tác có tính khả thi.

Từ kết nối tiềm năng đến hợp tác thực chất

Trình bày định hướng hợp tác giữa hai địa phương, đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ đề xuất thiết lập cơ chế liên lạc thường xuyên giữa cơ quan ngoại vụ hai bên; đẩy mạnh trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin thị trường, kết nối doanh nghiệp và xúc tiến hợp tác trên các lĩnh vực có thế mạnh.

Đại biểu Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương trao đổi tại tọa đàm.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng chí Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ tưới thông minh, quản lý nguồn nước, cơ giới hóa sản xuất, bảo quản và chế biến sau thu hoạch; nghiên cứu triển khai các mô hình thí điểm phù hợp với điều kiện thực tiễn của Nghệ An, đồng thời kết nối doanh nghiệp xuất khẩu nông, thủy sản của tỉnh với hệ thống phân phối tại Tân Cương.

Trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu phát triển của mỗi địa phương, tọa đàm diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến thiết thực, tập trung vào 3 nhóm nội dung trọng tâm: tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai địa phương; hợp tác công nghệ nông nghiệp, chế biến và thương mại nông, thủy sản; hợp tác quảng bá, kết nối và phát triển du lịch.

Tham quan triển lãm chuyên đề tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế Tân Cương và triển lãm thành tựu kỷ niệm 70 năm thành lập Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương tại Trung tâm Văn hóa Urumqi.

Đại diện các cơ quan chuyên môn của Tân Cương đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa, tưới tiết kiệm nước, chế biến và bảo quản nông sản; đồng thời giới thiệu tiềm năng hợp tác về thương mại, xuất nhập khẩu và du lịch. Hai bên cũng đi sâu trao đổi về khả năng kết nối doanh nghiệp, lựa chọn sản phẩm có lợi thế, đáp ứng các tiêu chuẩn hàng hóa, kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc và tháo gỡ những khó khăn về logistics, hướng tới hình thành các chương trình, dự án hợp tác khả thi.

Toàn cảnh cuộc tọa đàm.

Phát biểu kết thúc tọa đàm, ông Từ Quý Tường trân trọng cảm ơn Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã có chuyến thăm và làm việc hiệu quả tại Tân Cương; ghi nhận những đề xuất hợp tác của tỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến nông sản, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân. Ông đề nghị lấy cơ quan ngoại vụ làm đầu mối kết nối, điều phối các hoạt động hợp tác; duy trì trao đổi thông tin, giới thiệu đối tác, thúc đẩy trao đổi đoàn, tạo điều kiện để các cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp hai địa phương trực tiếp khảo sát, tìm hiểu thị trường và bàn thảo những cơ hội hợp tác cụ thể. Ông đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Nghệ An và Tân Cương sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương và nền tảng hữu nghị giữa hai nước.

Tham quan triển lãm chuyên đề tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế Tân Cương và triển lãm thành tựu kỷ niệm 70 năm thành lập Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương tại Trung tâm Văn hóa Urumqi.

Trước đó, sáng 19/11, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã tham quan triển lãm chuyên đề tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế Tân Cương và triển lãm thành tựu kỷ niệm 70 năm thành lập Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương tại Trung tâm Văn hóa Urumqi, qua đó hiểu thêm về lịch sử, bản sắc văn hóa và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.