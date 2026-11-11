Nghệ An và Hà Tĩnh giành giải xuất sắc Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực Bắc Trung Bộ và TP. Quảng Ninh

Tối 11/11, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Phương Đông, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức bế mạc, công diễn và trao giải “Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực các tỉnh, thành phố Bắc Trung Bộ và TP. Quảng Ninh năm 2026”.

Các đại biểu tham gia lễ bế mạc và trao giải Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực Bắc Trung Bộ và TP. Quảng Ninh. Ảnh: Diệp Thanh

Tham dự sự kiện, về phía Trung ương hội có ông Nguyễn Thế Toàn - Phó Chủ tịch không chuyên trách Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Hà Nội; lãnh đạo các ban, văn phòng Hội.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành tỉnh Nghệ An và các tỉnh bạn; cùng đông đảo khán giả, hội viên người cao tuổi và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sau 2 ngày thi diễn sôi nổi, hào hứng, hơn 80 nghệ nhân, diễn viên không chuyên đến từ 5 đoàn nghệ thuật quần chúng người cao tuổi thuộc các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế và TP. Quảng Ninh đã đem đến liên hoan 16 tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu, phong phú cả về nội dung và hình thức.

Liên hoan ghi nhận nhiều tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu. Ảnh: Diệp Thanh

Đông đảo khán giả, hội viên người cao tuổi và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham dự lễ bế mạc, công diễn và trao giải. Ảnh: Diệp Thanh

Các phần trình diễn tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống văn hóa dân tộc và phản ánh đời sống tinh thần lạc quan, “sống vui, sống khỏe, sống có ích” của người cao tuổi. Nhiều làn điệu dân ca truyền thống đặc sắc mang đậm bản sắc vùng, miền như Ví, Giặm xứ Nghệ, ca Huế, hò khoan Quảng Trị hay làn điệu cổ truyền của đồng bào Dao Thanh Phán (Quảng Ninh) đã được thể hiện nhuần nhuyễn, xúc động.

Bà Nguyễn Thị Tư - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Người cao tuổi Việt Nam, Trưởng Ban Thẩm định, phát biểu tổng kết sự kiện. Ảnh: Diệp Thanh

Trao giải cho các tiết mục xuất sắc tại liên hoan. Ảnh: Diệp Thanh

Đánh giá tổng kết liên hoan, bà Nguyễn Thị Tư - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Người cao tuổi Việt Nam, Trưởng Ban Thẩm định khẳng định: Liên hoan không chỉ là hoạt động văn hóa, văn nghệ đơn thuần mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, tiếp tục khẳng định người cao tuổi luôn là lực lượng nòng cốt trong việc bảo tồn, gìn giữ và trao truyền các giá trị di sản văn hóa dân tộc cho thế hệ mai sau.

Kết quả các giải tập thể:

2 giải Xuất sắc tập thể:

Đoàn Người cao tuổi tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.

2 giải Nhất tập thể:

Đoàn Người cao tuổi tỉnh Quảng Trị và TP. Quảng Ninh.

1 giải Nhì tập thể:

Đoàn Người cao tuổi TP. Huế.

Trao giải Nhì cho Đoàn Người cao tuổi TP. Huế. Ảnh: Diệp Thanh

Trao giải Nhất cho Đoàn Người cao tuổi tỉnh Quảng Trị và TP. Quảng Ninh. Ảnh: Diệp Thanh

Nghệ An và Hà Tĩnh giành giải Xuất sắc Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi khu vực Bắc Trung Bộ và TP.Quảng Ninh. Ảnh: Diệp Thanh

Bên cạnh các giải tập thể, Ban Tổ chức đã trao giải cho 11 tiết mục xuất sắc; trao giải “Màn giới thiệu ấn tượng nhất” cho đoàn Hà Tĩnh và Nghệ An; giải “Trang phục đẹp nhất” cho tiết mục của đoàn TP. Quảng Ninh; đồng thời vinh danh 2 diễn viên cao tuổi nhất tham gia liên hoan gồm: Cụ bà Lê Thị Nhàn (SN 1951, đoàn TP. Huế) và cụ ông Hoàng Thế Quý (SN 1953, đoàn Nghệ An).

Các tiết mục đạt thành tích xuất sắc tại liên hoan lần này sẽ được lựa chọn tham gia đêm công diễn toàn quốc tại Thủ đô Hà Nội nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) tới.