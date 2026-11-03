Nghệ An: Va chạm xe container trên đường ven biển, hai người đi bộ thương vong

Theo đó, khoảng 5h ngày 3/11, một xe container lưu thông theo hướng Bắc - Nam trên tuyến đường ven biển Nghệ An, khi đi đến địa phận xã Quỳnh Phú, bất ngờ va chạm với hai người đàn ông đang đi bộ tập thể dục.

Hiện trường vụ tai nạn trên tuyến đường ven biển Nghệ An. (Ảnh: MXH).

Cú tông mạnh khiến ông M (68 tuổi, trú xã Quỳnh Phú) tử vong tại chỗ, còn ông H (59 tuổi, trú xã Quỳnh Phú) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Hiện Công an xã Quỳnh Phú đang phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tuyến đường ven biển Nghệ An dài hơn 65km, nối từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An). Công trình khởi công tháng 2/2022, cơ bản hoàn thành vào đầu năm 2026.