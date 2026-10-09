Nghệ An ưu tiên nguồn lực, nâng chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu ưu tiên nguồn lực, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm chăm sóc sức khỏe người dân liên tục.

Ngày 8/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải chủ trì buổi làm việc với các đơn vị y tế trên địa bàn tuyến đường 48 nhằm đánh giá kết quả hoạt động, tháo gỡ khó khăn và định hướng nhiệm vụ thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải kiểm tra trang thiết bị y tế tại cơ sở, nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo tình hình hoạt động và những khó khăn, vướng mắc. Ảnh: K.C.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn, Trung tâm Y tế Thái Hòa và Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc, nắm bắt tình hình hoạt động, cơ sở vật chất và những khó khăn trong công tác khám, chữa bệnh.

Ưu tiên đầu tư có trọng tâm, tránh lãng phí

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Y tế báo cáo kết quả hoạt động của các đơn vị y tế trên địa bàn tuyến đường 48, đồng thời nêu những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và nguồn lực đầu tư cần được tháo gỡ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải chủ trì buổi làm việc với các đơn vị y tế trên tuyến đường 48, yêu cầu tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Ảnh: K.C.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của ngành Y tế và các đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời, ông yêu cầu Sở Y tế, các bệnh viện, trung tâm y tế và địa phương tập trung củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và bảo đảm hoạt động ổn định sau sắp xếp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Các đơn vị liên quan phải chủ động chuẩn bị điều kiện tổ chức lại, bố trí nhân lực hợp lý, duy trì hoạt động chuyên môn và phối hợp với chính quyền cấp xã xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Đối với công tác khám sức khỏe, khám sàng lọc, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, rà soát chính xác các nhóm đối tượng ưu tiên, không bỏ sót người dân.

Các địa phương phối hợp với ngành Y tế tổ chức khám bổ sung, khám lưu động, nhất là đối với người chưa được khám, người cao tuổi neo đơn và người khuyết tật hạn chế vận động. Kết quả khám cần được cập nhật đầy đủ vào sổ sức khỏe điện tử.

Đoàn công tác khảo sát thực tế tại cơ sở y tế, nắm bắt tình hình khám chữa bệnh và công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Ảnh: K.C.

Về chất lượng khám, chữa bệnh, các bệnh viện phải lấy người bệnh làm trung tâm, nâng cao năng lực chuyên môn, cải thiện tinh thần, thái độ phục vụ và giảm thời gian chờ đợi. Việc đầu tư trang thiết bị y tế cần căn cứ nhu cầu thực tế, ưu tiên thiết bị thiết yếu, có hiệu quả sử dụng cao; đồng thời gắn với nhân lực vận hành và quy trình chuyên môn, tránh lãng phí nguồn lực.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế chủ động rà soát hiện trạng cơ sở vật chất, quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật và xác định danh mục đầu tư theo thứ tự ưu tiên. Đối với các cơ sở quá tải, cần tính toán giải pháp trước mắt và lâu dài, không để nhu cầu khám, chữa bệnh tăng nhưng giường bệnh, khu điều trị và điều kiện phục vụ không đáp ứng kịp.

Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát tổng thể nhu cầu đầu tư, tham mưu UBND tỉnh phương án bố trí nguồn lực phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm và khả thi. Việc đầu tư cần quan tâm các cơ sở miền núi, vùng khó khăn, địa bàn rộng, dân cư phân tán.

Không để gián đoạn chăm sóc sức khỏe khi sắp xếp y tế cơ sở

Một nhiệm vụ quan trọng được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh là tổ chức lại mạng lưới trạm y tế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc chuyển giao trạm y tế về UBND cấp xã quản lý phải được thực hiện đồng bộ, rõ trách nhiệm, bảo đảm ngành Y tế tiếp tục chỉ đạo về chuyên môn và cung cấp liên tục các dịch vụ y tế thiết yếu.

Trong thời gian chuyển tiếp, các địa phương cần phối hợp với trung tâm y tế khu vực rà soát, đánh giá vị trí và số lượng điểm trạm, đề xuất điều chỉnh phù hợp thực tế. Việc bố trí cán bộ quản lý, chế độ phụ cấp, bàn giao tài chính, tài sản, đất đai và kinh phí hoạt động cũng phải được hướng dẫn, xử lý theo quy định, tránh ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác khảo sát thực tế tại các cơ sở y tế, nắm bắt tình hình hoạt động và những khó khăn trong công tác khám, chữa bệnh. Ảnh: K.C.

Cùng với đó, ngành Y tế cần tăng cường giám sát dịch bệnh, nhất là thời điểm giao mùa và những tháng cuối năm; bảo đảm thuốc, vaccine, hóa chất, vật tư phục vụ phòng, chống dịch. Công tác quản lý bệnh không lây nhiễm tại tuyến cơ sở và kiểm tra an toàn thực phẩm, đặc biệt tại bếp ăn trường học, khu công nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng cần được chú trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu giải quyết những kiến nghị về tổ chức mạng lưới trạm y tế, chế độ, chính sách đối với cán bộ sau sắp xếp, xử lý tài chính, tài sản công và bố trí nguồn lực đầu tư.

Việc sắp xếp mạng lưới y tế phải gắn với nâng cao chất lượng phục vụ, sử dụng hiệu quả nguồn lực và bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng khó khăn của Nghệ An.

Hơn 1,8 triệu người Nghệ An được khám sức khỏe, sàng lọc Toàn tỉnh đã có hơn 1,8 triệu người được khám sức khỏe, khám sàng lọc. Trong 9 tháng, các cơ sở y tế thực hiện khoảng 5,4 triệu lượt khám bệnh, gần 745.000 lượt điều trị nội trú. Về chuyển đổi số, 534/534 cơ sở khám, chữa bệnh BHYT đã liên thông dữ liệu; 53/53 bệnh viện, trung tâm y tế có giường bệnh triển khai bệnh án điện tử. Toàn tỉnh đã tạo 3,5 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử, đạt trên 97% dân số. Mạng lưới trạm y tế được kiện toàn tại 130 xã, phường theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.