Nghệ An ưu tiên FDI công nghệ cao, phấn đấu thu hút 8 tỷ USD

Nghệ An hướng dòng vốn FDI vào công nghệ cao và năng lượng xanh. (Ảnh minh họa)

Giai đoạn 2026-2030, Nghệ An đặt mục tiêu thu hút khoảng 6-8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký, trong đó vốn thực hiện đạt khoảng 5-6,5 tỷ USD. Tỉnh định hướng ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với khu vực kinh tế trong nước.

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Nghệ An phấn đấu thu hút bình quân từ 1,2-1,6 tỷ USD vốn đăng ký và từ 1-1,3 tỷ USD vốn thực hiện mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030.

Đáng chú ý, tỉnh đặt mục tiêu 70% tổng vốn đầu tư nước ngoài thu hút mới đến từ các nền kinh tế phát triển, có tiềm lực về công nghệ, vốn và năng lực quản trị hiện đại. Định hướng này gắn với việc thu hút các tập đoàn đa quốc gia, nhà đầu tư có khả năng triển khai dự án quy mô lớn, hình thành chuỗi sản xuất, cung ứng có giá trị gia tăng và tham gia sâu hơn vào thị trường khu vực, toàn cầu.

Trong định hướng thu hút đầu tư, Nghệ An chuyển từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng và hiệu quả dòng vốn. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm công nghiệp điện tử, chip bán dẫn, thiết bị số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng xanh và logistics hiện đại. Những lĩnh vực này được định hướng gắn với các khu kinh tế, khu công nghiệp như VSIP, WHA, Hoàng Mai 1 và Hoàng Mai 2.

Cùng với đó, tỉnh phấn đấu đưa tỷ trọng lao động qua đào tạo trong cơ cấu sử dụng lao động đạt khoảng 80%; tăng tỷ lệ lao động trong nước đảm nhiệm các vị trí kỹ thuật, quản lý, nghiên cứu, thiết kế và vận hành trong các dự án FDI chất lượng cao.

Để thực hiện các mục tiêu, UBND tỉnh Nghệ An xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính và hoàn thiện hạ tầng là những nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh tập trung rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng khu kinh tế và khu công nghiệp; đồng thời rà soát quỹ đất sạch để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Đến năm 2030, Nghệ An hướng tới nhóm địa phương dẫn đầu về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo. Tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh phấn đấu phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo hướng hiệu quả, bền vững, từng bước trở thành một trong những trung tâm sản xuất, dịch vụ và đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung.