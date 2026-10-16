Nghệ An - Ulyanovsk: Kết nối truyền thống lịch sử, lan toả các giá trị văn hoá Việt - Nga

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An cùng đại diện chính quyền địa phương và Hội người Việt Nam “Đoàn kết” đã tới đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tượng đài của Người. Ảnh: Thanh Huyền

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ulyanovsk. Ảnh: Thanh Huyền

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ulyanovsk. Ảnh: Thanh Huyền

Ngay khi đặt chân đến tỉnh Ulyanovsk, đoàn công tác tỉnh Nghệ An cùng đại diện chính quyền địa phương và Hội người Việt Nam “Đoàn kết” đã tới đặt hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tượng đài của Người. Cũng tại đây, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đại biểu đã trồng 2 cây Tùng, tôn tạo cảnh quan khuôn viên tượng đài Người.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các đại biểu trồng 2 cây Tùng, tôn tạo cảnh quan khuôn viên tượng đài Người. Ảnh: Thanh Huyền

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An cùng đại diện Hội người Việt Nam “Đoàn kết” chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thanh Huyền

Đến thăm trường PTTH số 76, (từ 2017 được đổi tên thành Trường PTTH số 76 mang tên Hồ Chí Minh) một minh chứng sống động cho nghĩa tình thắm thiết giữa Ulyanovsk - Nga và Nghệ An - Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh bày tỏ niềm xúc động trước sự đón tiếp thân tình và ấm áp của thầy cô giáo và học sinh nhà trường dành cho đoàn công tác tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đến thăm trường PTTH Hồ Chí Minh tại Ulyanovsk. Ảnh: Thanh Huyền

Trường PTTH Hồ Chí Minh là ngôi trường trọng điểm của tỉnh, ngoài học sinh Nga, hiện trường cũng có một số học sinh là người Nghệ An, Việt Nam theo học.

Ngay trong khuôn viên nhà trường, với sự ủng hộ và tạo điều kiện của chính quyền tỉnh cùng Hội người Việt Nam đoàn kết tại Ulyanovsk, một phòng trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Mình đã được hình thành.

Sau khi được nghe các em học sinh Nga giới thiệu về thân thế, sự nghiệp và những ảnh hưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới phong trào cách mạng thế giới, những tình cảm và nỗ lực xây dựng tình hữu nghị Việt - Nga của Người, Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, nhân dân Nghệ An trân trọng những nỗ lực của nhà trường trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hoá, lan toả tư tưởng và hình ảnh cao đẹp về Chủ tịch Hồ Chí Minh tới các thế hệ học sinh và nhân dân Nga.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm đến thầy và trò trường PTTH Hồ Chí Minh tại Ulyanovsk. Ảnh: Thanh Huyền

Việc trường được mang tên Người không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm gìn giữ một biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, giúp các em học sinh hiểu thêm về lịch sử Việt Nam, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và khát vọng hòa bình, độc lập, hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc.

Thông tin thêm tới học sinh và Ban giám hiệu nhà trường về quê hương, truyền thống gia đình, dòng họ và những di sản của Người được gìn giữ và bảo tồn trên quê hương Nghệ An, đồng chí Võ Thị Minh Sinh hy vọng một ngày không xa, cô và trò nhà trường sẽ sang thăm Nghệ An và quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm trước trường PTTH Hồ Chí Minh tại Ulyanovsk. Ảnh: Thanh Huyền

Trưởng đoàn công tác tỉnh Nghệ An cũng ghi nhận những nỗ lực xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa nhà trường với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu của tỉnh Nghệ An. Thông qua các hoạt động trao đổi, giao lưu trực tuyến và những cuộc gặp gỡ trực tiếp, học sinh hai trường có cơ hội tìm hiểu văn hóa, lịch sử, đất và người của mỗi đất nước. Đây là những giá trị thiết thực mà giáo dục và giao lưu quốc tế mang lại cho thế hệ trẻ.

Tỉnh Nghệ An mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa hai địa phương, để hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng gần gũi hơn với nhân dân Nga, và ngược lại, hình ảnh đất nước, con người và truyền thống văn hoá lịch sử Nga cũng gần gũi hơn với nhân dân Việt Nam.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đến thăm Bảo tàng Lê Nin tại Ulyanovsk. Ảnh: Thanh Huyền

Cũng tại tỉnh Ulyanovsk, đoàn công tác của tỉnh đã tới thăm Bảo tàng Lê Nin, đây cũng chính là nơi sinh ra, lớn lên và là nơi ở của gia đình vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước Nga Xô Viết.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tham quan khuôn viên Bảo tàng Lê Nin. Ảnh: Thanh Huyền

Gặp gỡ một số bà con người Nghệ và Hội người Việt Nam đoàn kết tại Ulyanovsk, vui mừng trước sự đoàn kết, nghĩa tình của cộng đồng người Nghệ tại đây, Phó Bí thư Tỉnh uỷ mong rằng bà con sẽ luôn chia sẻ, động viên, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, kinh doanh, buôn bán; sống, học tập và làm việc thật tốt, bồi đắp tình hữu nghị Nghệ An - Ulyanovsk và lan toả các giá trị văn hoá Việt Nam tới nhân dân Nga.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An nghe giới thiệu, thuyết minh tại Bảo tàng Lê Nin. Ảnh: Thanh Huyền

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đã hội kiến với Thống đốc tỉnh Ulyanovsk, ngài Alexey Russkikh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh đã hội kiến với Thống đốc tỉnh Ulyanovsk, ngài Alexey Russkikh. Ảnh: Thanh Huyền

Vui mừng khi được đón tiếp lãnh đạo và đoàn công tác tỉnh Nghệ An đến thăm Ulyanovsk; nhắc lại những công trình, những sự kiện và dấu ấn thể hiện nghĩa tình giữa 2 tỉnh trong nhiều năm qua, Thống đốc tỉnh Ulyanovsk khẳng định, 2 tỉnh không chỉ tăng cường các hoạt động văn hoá, mà có thể mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, du lịch, y tế, dịch vụ...

Ulyanovsk mong muốn và đề xuất Nghệ An hợp tác đào tạo lại, nâng cao trình độ cho đội ngũ y tế, kết nối phát triển các tour du lịch văn hoá, xuất khẩu nông sản (bánh kẹo, ngũ cốc…), cung cấp sản phẩm công nghệ cao, công nghiệp nhẹ, chế tạo máy, sản xuất linh kiện, vận tải đường không, đường biển... Ngài Thống đốc cũng đề nghị tỉnh Nghệ An tổ chức đoàn doanh nghiệp đến thăm Ulyanovsk trong thời gian sớm nhất.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao quà lưu niệm của tỉnh Nghệ An tới Thống đốc tỉnh Ulyanovsk, ngài Alexey Russkikh. Ảnh: Thanh Huyền

Chúc mừng ngài Alexey Russkikhtiếp tục nhận được sự tín nhiệm của cử tri và tái đắc cử Thống đốc tỉnh Ulyanovsk, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đặc biệt cảm ơn Thống đốc và chính quyền tỉnh đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, chân thành, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các hoạt động của đoàn diễn ra thuận lợi. Ulyanovsk có vị trí đặc biệt trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữaViệt Nam và Liên bang Nga. Mối liên hệ lịch sử, văn hóa gắn liền hai lãnh tụ vĩ đại Lê Nin và Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tinh thần quý báu, góp phần gắn kết hai địa phương, 2 đất nước qua nhiều thế hệ. Nhiều năm qua, Ulyanovsk và Nghệ An đã vượt lên trên mối quan hệ hữu nghị ngoại giao thông thường, trở thành đồng chí, anh em, những người bạn thuỷ chung, son sắt.

Đồng tình cao với những đề xuất hợp tác của ngài Thống đốc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã giới thiệu những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là kết quả thu hút đầu tư FDI những năm gần đây của Nghệ An. Ngoài những lĩnh vực Ulyanovsk đề xuất, Nghệ An có thể đẩy mạnh hợp tác giáo dục - đào tạo, mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị 2 tỉnh ngày càng sâu sắc.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng ngài Thống đốc tỉnh Ulyanovsk. Ảnh: Thanh Huyền

Phó Bí thư Tỉnh uỷ đặc biệt cảm ơn ngài Thống đốc và chính quyền tỉnh Ulyanovsk đã quan tâm, kết nạp Hội người Việt Nam đoàn kết vào Hội đồng các dân tộc tỉnh Ulyanovsk. Nghệ An cũng đang nỗ lực thúc đẩy dự án làng hữu nghị Việt - Nga Ulyanovsk. Trên cơ sở biên bản thoả thuận hợp tác giữa 2 địa phương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ mong rằng các nội dung đã thống nhất sẽ được hiện thực hoá trong nhiệm kỳ mới của ngài Thống đốc.

Một lần nữa, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh trân trọng kính mời ngài Thống đốc và các doanh nghiệp Ulyanovsk sớm sang thăm và khảo sát, xúc tiến đầu tư tại Nghệ An.