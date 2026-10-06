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Nghệ An: Tuyển hợp đồng lao động, giảm áp lực thiếu giáo viên đầu năm học

Thực hiện Nghị định 235 của Chính phủ, tỉnh Nghệ An đã giao hơn 2.200 chỉ tiêu hợp đồng để bổ sung giáo viên cho các trường còn thiếu. Việc tuyển dụng kịp thời đã góp phần giảm áp lực...

Báo Nghệ An
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Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/video