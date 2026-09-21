Nghệ An tuyển dụng 2.253 chỉ tiêu hợp đồng lao động vào nhiều trường học công lập

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa có quyết định giao tổng số 2.253 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 235/2026/NĐ-CP tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập của tỉnh năm 2026 và 2027. Việc giao chỉ tiêu được thực hiện trên cơ sở Quyết định số 3841/QĐ-UBND ngày 21/8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về giao số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 235/2026/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Nghệ An năm 2026 và 2027, với mục đích bổ sung giáo viên, nhân viên còn thiếu ở các trường học.

Giáo viên, học sinh Trường Trung học cơ sở Trường Thi trước năm học mới. Ảnh: Hoàng Hà

Theo quyết định trên, các cơ sở giáo dục thực hiện ký hợp đồng lao động trong phạm vi chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó, các đơn vị có thể ký hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế được giao nhưng chưa tuyển dụng, hợp đồng dạy thay giáo viên nghỉ sinh và các trường hợp khác theo quy định pháp luật cho phép.

Các chỉ tiêu hợp đồng được phân bổ nhằm góp phần bảo đảm tỷ lệ giáo viên/lớp ở các cấp học. Cụ thể, mầm non là 2,03 giáo viên/lớp; Tiểu học 1,5 giáo viên/lớp và Trung học Cơ sở 1,8 giáo viên/lớp.

Các giáo viên, người được ký hợp đồng phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định đối với giáo viên hạng III của từng cấp học.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An quy định thực hiện ký hợp đồng trước đối với những người đã ký hợp đồng với ủy ban nhân dân cấp huyện trước đây, đang công tác tại các cơ sở giáo dục. Một số trường hợp do Tổ chức SOS Việt Nam ký hợp đồng và bàn giao cho Trường Phổ thông Trần Quốc Hoàn và Trường Mầm non Hoa Sen cũng thuộc diện được xem xét trong đợt này.

Riêng đối với nhân viên, người được hợp đồng phải đáp ứng trình độ chuyên môn, kỹ năng phù hợp với từng vị trí việc làm như kế toán, văn thư, y tế, thư viện…

Trong quá trình thực hiện, các trường cần căn cứ số lượng được giao và tình hình thực tế, từng đơn vị xác định vị trí việc làm, cơ cấu môn học đang thiếu giáo viên để tuyển hợp đồng.

Quy trình thực hiện cần đảm bảo 6 bước: Thông báo công khai; thành lập Tổ xét hợp đồng; xét hợp đồng; công khai kết quả; giao kết hợp đồng và thực hiện chế độ báo cáo. Trường hợp số hồ sơ nhiều hơn số chỉ tiêu của vị trí cần hợp đồng, Tổ xét hợp đồng xây dựng tiêu chí cụ thể để làm căn cứ xét.

Nhiều giáo viên, nhân viên sẽ được ký kết hợp đồng lao động trong năm học mới 2026-2027 ở Nghệ An. Ảnh: HQ

Thời hạn hợp đồng theo Nghị định 235/2026/NĐ-CP tối đa 9 tháng, hết năm học thì kết thúc hợp đồng.

Ngoài ra, một số hợp đồng không xác định thời hạn do ủy ban nhân dân cấp huyện trước đây ký và hợp đồng do Tổ chức SOS Việt Nam ký, nay bàn giao cho các trường, được ký thời hạn không quá 12 tháng.

Trước đó, đầu năm học 2026-2027, qua rà soát của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh đang thiếu hơn 7.000 người ở cả 4 cấp học. Tuy nhiên, con số trên mới được tính theo định mức giáo viên/lớp hiện hành và chưa tính nhu cầu giáo viên để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.

Số chỉ tiêu ký hợp đồng trong đợt này tương đương khoảng 30% số giáo viên còn thiếu so với định mức. Số giáo viên, nhân viên còn thiếu so với định mức, Sở xin ý kiến cho phép các đơn vị tự hợp đồng lao động, hợp đồng thỉnh giảng từ nguồn học phí được cấp bù.

Bên cạnh đó, số giáo viên mới được giao, sau sắp xếp, toàn ngành cũng được bổ sung hơn 1.000 cán bộ quản lý là hiệu trưởng, hiệu phó được điều động, bố trí trở lại làm giáo viên nhằm bổ sung đáng kể nguồn nhân lực đứng lớp cho các cơ sở giáo dục còn thiếu giáo viên.

Tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu, trước khi ký hợp đồng, các cơ sở giáo dục trước hết phải bố trí viên chức hiện có để dạy thêm giờ, dạy tăng tiết đối với những phần việc còn thiếu. Sau đó, nếu vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, mới thực hiện hợp đồng theo tiết dạy hoặc theo vụ việc cụ thể.

Theo phương án phân bổ chỉ tiêu hợp đồng lao động, khối xã, phường chiếm số lượng lớn nhất với 1.925 chỉ tiêu. Trong khi đó, các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An được phân bổ 328 chỉ tiêu.