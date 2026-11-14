Nghệ An: Trường trung học phổ thông Nam Đàn 1 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường trung học phổ thông Nam Đàn 1. (Ảnh: TTH)

Cùng dự lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Đặng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau.

Được thành lập cách đây 65 năm, trong bối cảnh miền bắc đang đẩy mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời chi viện cho chiến trường miền nam, Trường cấp 3 Nam Đàn, nay là Trường trung học phổ thông Nam Đàn 1, những ngày đầu chỉ có 3 lớp học, với 145 học sinh.

Trải qua 65 năm, từ mái trường này, hàng vạn học sinh đã trưởng thành, tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc, đóng góp trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều cựu học sinh trở thành những cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhà khoa học, tướng lĩnh lực lượng vũ trang, doanh nhân thành đạt và những công dân có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTH)

Trong những năm gần đây, Trường trung học phổ thông Nam Đàn 1 tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng giáo dục. Hiện nay, nhà trường có 40 lớp học với hơn 1.900 học sinh.

Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông duy trì 100% trong nhiều năm liên tiếp. Công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi đạt nhiều kết quả tích cực. Riêng năm học 2026-2027, nhà trường vươn lên xếp thứ 3 toàn tỉnh về thành tích học sinh giỏi.

Đặc biệt, trong 5 năm qua nhà trường đã bồi dưỡng và kết nạp 156 học sinh ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần giáo dục lý tưởng, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Với những thành tựu nổi bật, Trường trung học phổ thông Nam Đàn 1 đã được Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý; trong đó có 2 Huân chương Lao động hạng Ba, 1 Huân chương Lao động hạng Nhì. Đặc biệt, tại Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập, nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trao tặng quà cho các thế hệ lãnh đạo nhà trường. (Ảnh: TTH)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: 65 năm qua, Trường trung học phổ thông Nam Đàn 1 đã vượt qua biết bao khó khăn, không ngừng xây dựng và trưởng thành, khẳng định vị thế của một ngôi trường có bề dày truyền thống trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương, trân trọng ghi nhận và chúc mừng những thành tích đáng tự hào của thầy và trò Trường trung học phổ thông Nam Đàn 1.

Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống 65 năm xây dựng và trưởng thành; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đổi mới tư duy, phương pháp dạy học và quản trị nhà trường; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển tư duy độc lập, năng lực sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ của học sinh trong thời đại số.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà mong muốn mỗi thầy, cô giáo tiếp tục giữ trọn tình yêu nghề, không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo, hết lòng vì học sinh. Mỗi nhà giáo cần thực sự là tấm gương sáng về nhân cách, lòng nhân ái, trách nhiệm và tinh thần cống hiến, góp phần khơi dậy niềm tin, nâng đỡ ước mơ và tiếp thêm nghị lực cho học trò. Mục tiêu đặt ra là xây dựng Trường trung học phổ thông Nam Đàn 1 trở thành ngôi trường tiêu biểu về chất lượng giáo dục, tiên phong trong đổi mới, giàu bản sắc văn hóa quê hương; nơi mỗi học sinh được phát triển năng lực, bồi dưỡng nhân cách và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.