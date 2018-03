Nghệ An: Triệu tập phụ huynh đánh nữ sinh viên thực tập nhập viện

Sáng 24/3, một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho PV Infonet biết, Công an TP. Vinh đã triệu tập phụ huynh xông vào trường Mầm non Việt – Lào hành hung một sinh viên thực tập phải nhập viện để điều tra, làm rõ.