Nghệ An: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả, thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ cơ quan Công an, trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Tân Mai phát hiện Bùi Thị Xuân (sinh năm 1996, trú tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An) có dấu hiệu buôn bán thuốc giả trên không gian mạng. Thông tin, tài liệu sau đó được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 2/6/2026, cơ quan Công an khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Xuân, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cùng 79 lọ thuốc thành phẩm. Qua xác minh, Xuân được xác định có liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả do Bùi Văn Trường (sinh năm 1972, trú tại xã Kim Thành, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Ngày 4/6/2026, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Trường, phát hiện nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến việc sản xuất, mua bán các sản phẩm được quảng cáo là thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, bệnh dạ dày và tiêu u.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trường mua thảo dược, thuốc tân dược cùng máy móc, thiết bị để tự sản xuất các sản phẩm nói trên. Quá trình sản xuất không tuân thủ quy trình, không định lượng chính xác thành phần. Các sản phẩm được đóng gói, dán nhãn và quảng cáo gian dối là thuốc bào chế 100% từ thảo dược theo “công thức gia truyền”.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: CACC

Theo cơ quan Công an, từ tháng 2 đến tháng 6/2026, Trường cùng các đối tượng liên quan đã bán thuốc cho hàng nghìn khách hàng trên cả nước, thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100 kg nguyên liệu dùng để điều chế thuốc, 2 máy xay thuốc, 1 máy sấy công nghiệp và 850 triệu đồng tiền mặt.

Tính đến ngày 17/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.