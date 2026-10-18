Nghệ An triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô lớn

Bùi Văn Trường và các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an Nghệ An xác định đối tượng Bùi Thị Xuân (sinh năm 1996, phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An) có hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh trên không gian mạng.

Ngày 2/6, cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Bùi Thị Xuân; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc đặc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cùng 79 lọ thuốc thành phẩm.

Công an Nghệ An cũng xác định Bùi Thị Xuân là đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước do Bùi Văn Trường (sinh năm 1972, trú tại xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng) cầm đầu.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Bùi Văn Trường tại xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan việc sản xuất, mua bán thuốc đặc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, thuốc trị bệnh dạ dày và thuốc tiêu u cùng số lượng lớn thuốc thành phẩm.

Lực lượng chức năng xác định Bùi Văn Trường mua các loại thảo dược, thuốc tân dược cùng máy móc, thiết bị, dụng cụ về nhà để tự sản xuất sản phẩm hỗn hợp, giới thiệu là thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, bệnh dạ dày và tiêu u, được bào chế 100% từ thảo dược, theo “công thức gia truyền”.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Để sản phẩm nhanh chóng tiếp cận khách hàng tại nhiều địa phương trên cả nước, Bùi Văn Trường cấu kết, móc nối với một số đối tượng là người có ảnh hưởng trên không gian mạng để xây dựng hệ thống quảng cáo và phân phối sản phẩm thuốc do chính mình sản xuất.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 2 đến tháng 6/2026, Bùi Văn Trường và các đối tượng buôn bán thuốc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cho hàng nghìn khách hàng trên cả nước, thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng.

Máy móc, thiết bị được các đối tượng dùng để điều chế thuốc. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 20.000 lọ thuốc, hơn 100kg nguyên liệu dùng để điều chế thuốc, 2 máy xay thuốc, 1 máy sấy công nghiệp, 850 triệu đồng tiền mặt.

Công an tỉnh Nghệ An đang mở rộng điều tra vụ án.