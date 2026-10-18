Nghệ An triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô lớn

Công an Nghệ An triệt phá thành công vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, bắt giữ 10 đối tượng.

Sáng 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Tân Mai phát hiện Bùi Thị Xuân (30 tuổi), trú tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An có hành vi buôn bán thuốc giả trên không gian mạng. Thông tin, tài liệu liên quan sau đó được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để xác minh, điều tra.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Trường, đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả.

Ngày 2/6/2026, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Bùi Thị Xuân, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cùng 79 lọ thuốc thành phẩm.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Xuân tham gia đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước do Bùi Văn Trường (54 tuổi), trú tại xã Kim Thành, TP Hải Phòng) cầm đầu.

Ngày 4/6/2026, Công an phường Tân Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Nghệ An) tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Bùi Văn Trường. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán các loại thuốc được quảng cáo điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, bệnh dạ dày và tiêu u, cùng số lượng lớn thuốc thành phẩm.

Tang vật sản xuất thuốc bị cơ quan Công an thu giữ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Bùi Văn Trường là người trực tiếp tổ chức sản xuất thuốc giả. Lợi dụng uy tín, danh nghĩa nghề nghiệp của bố đẻ, Trường mua các loại thảo dược, thuốc tân dược, máy móc, thiết bị và dụng cụ để tự sản xuất các sản phẩm được giới thiệu có công dụng điều trị nhiều loại bệnh.

Đáng chú ý, quá trình sản xuất không tuân thủ quy trình, không định lượng chính xác thành phần. Trường sử dụng hỗn hợp thuốc tân dược và dược liệu, sau đó đóng gói, dán nhãn, quảng cáo sản phẩm được bào chế 100% từ thảo dược theo “công thức gia truyền”. Những thông tin quảng cáo này được sử dụng nhằm tạo niềm tin, thu hút người tiêu dùng mua sản phẩm.

Để mở rộng thị trường, Trường cấu kết với một số người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL), quản trị viên các trang, hội nhóm để quảng cáo, phân phối thuốc.

Tang vật vụ án.

Sau khi nhận hàng, các đối tượng trong đường dây tiếp tục san chiết, đóng gói, tự đặt in tem nhãn riêng, quảng cáo và bán lại cho người tiêu dùng nhằm thu lợi bất chính.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2 đến tháng 6/2026, thông qua hệ thống quảng cáo và phân phối trên mạng xã hội, Trường cùng các đối tượng đã bán thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cho hàng nghìn khách hàng trên cả nước, thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu dùng để điều chế thuốc, 2 máy xay thuốc, 1 máy sấy công nghiệp cùng 850 triệu đồng tiền mặt.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.