Nghệ An triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả

Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả.

Vụ việc được phát hiện trong quá trình xác minh hoạt động kinh doanh thuốc có dấu hiệu vi phạm trên không gian mạng của Bùi Thị Xuân (sinh năm 1996, trú tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An).

Sau khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, Công an phường Tân Mai đã chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 2/6/2026, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Xuân. Qua kiểm tra, cơ quan công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh các sản phẩm được quảng cáo là thuốc đặc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, cùng 79 lọ thuốc thành phẩm.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Xuân có liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước do Bùi Văn Trường (sinh năm 1972, trú tại xã Kim Thành, TP. Hải Phòng) cầm đầu.

Ngày 4/6/2026, lực lượng công an phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Trường tại xã Kim Thành, TP. Hải Phòng. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu phục vụ hoạt động sản xuất, mua bán thuốc giả cùng số lượng lớn sản phẩm được quảng cáo có công dụng điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, bệnh dạ dày và tiêu u.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bùi Văn Trường là người trực tiếp tổ chức sản xuất các sản phẩm bị xác định là thuốc giả. Để tạo niềm tin với người tiêu dùng, Trường bị cáo buộc đã lợi dụng uy tín, danh nghĩa nghề nghiệp của bố đẻ để quảng bá sản phẩm.

Trường được xác định đã mua thảo dược, thuốc tân dược cùng máy móc, thiết bị và dụng cụ cần thiết, sau đó đưa về nhà tự sản xuất các sản phẩm được giới thiệu có tác dụng điều trị nhiều loại bệnh.

Đáng chú ý, các sản phẩm được làm từ hỗn hợp thuốc tân dược và dược liệu, sau đó đóng gói, dán nhãn để đưa ra thị trường. Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra, những sản phẩm này lại được quảng cáo là bào chế hoàn toàn từ thảo dược, sử dụng “công thức gia truyền” nhằm thu hút khách hàng.

Không chỉ tổ chức sản xuất, Bùi Văn Trường còn bị xác định đã liên kết với một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) và quản trị viên các trang, hội nhóm để quảng bá, phân phối sản phẩm.

Thông qua các nền tảng trực tuyến, những người liên quan tiếp cận khách hàng có nhu cầu điều trị bệnh tại nhiều địa phương, từng bước mở rộng mạng lưới tiêu thụ.

Cơ quan công an xác định, từ tháng 2 đến tháng 6/2026, Trường cùng các đối tượng liên quan đã sử dụng hệ thống KOL và quản trị viên các trang, hội nhóm trên mạng xã hội để quảng cáo, bán các sản phẩm được giới thiệu là thuốc điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cho hàng nghìn khách hàng trên cả nước.

Từ hoạt động này, đường dây bị xác định thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng.

Việc sử dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm với những lời giới thiệu về công dụng điều trị, nguồn gốc thảo dược và “công thức gia truyền” có thể khiến người tiêu dùng khó phân biệt sản phẩm hợp pháp với hàng giả, đặc biệt khi thông tin về thành phần, chất lượng và hiệu quả điều trị chưa được kiểm chứng đầy đủ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của 10 bị can và những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ án một lần nữa cho thấy những rủi ro tiềm ẩn từ hoạt động kinh doanh dược phẩm trên không gian mạng, nhất là việc lợi dụng tâm lý muốn điều trị bệnh nhanh chóng của người tiêu dùng để quảng cáo sản phẩm với công dụng chưa được kiểm chứng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các sản phẩm được quảng cáo có khả năng điều trị nhiều bệnh, đặc biệt là những sản phẩm được giới thiệu là thuốc gia truyền hoặc có nguồn gốc hoàn toàn từ thảo dược nhưng không có đầy đủ thông tin kiểm chứng. Người dân nên lựa chọn thuốc tại các cơ sở kinh doanh dược hợp pháp và tham khảo ý kiến của nhân viên y tế khi sử dụng thuốc.