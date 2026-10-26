Nghệ An triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2

Lực lượng Công an và cán bộ xã Giai Lạc hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đến điểm thu nhận mẫu ADN.

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, đợt thu nhận mẫu ADN lần này thực hiện theo kế hoạch của Bộ Công an, tập trung vào thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.

Để đợt thu nhận lần hai diễn ra thuận lợi, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An giao Công an tỉnh phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Việc thu nhận, lưu trữ và đối chiếu thông tin ADN thân nhân là một trong những giải pháp phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm thông báo hằng ngày lịch thu nhận mẫu ADN tại các điểm được phân công trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở đến hết ngày 30/10; đồng thời, công khai số điện thoại của trưởng công an cấp xã, phó trưởng công an cấp xã phụ trách để thân nhân liệt sĩ liên hệ khi cần thiết.

Lịch thu nhận và vị trí các điểm lấy mẫu cũng được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công, đăng tải trên trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của địa phương.

Chính quyền địa phương được yêu cầu phối hợp với lực lượng Công an xây dựng phương án hỗ trợ phương tiện, đưa 100% thân nhân đã đăng ký đến điểm thu nhận mẫu ADN và đón trở về, bảo đảm an toàn, thuận lợi.

Trước đó, trong đợt thu nhận từ ngày 25/6 đến 1/7 vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị, địa phương đã lấy mẫu ADN của 17.831 trường hợp, đạt 89,7% kế hoạch.