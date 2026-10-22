Nghệ An triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đợt 2

Ngày 22.10, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đợt thu nhận mẫu ADN lần thứ hai được thực hiện theo kế hoạch của Bộ Công an.

UBND tỉnh đã yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với chính quyền các xã, phường và đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, bảo đảm việc lấy mẫu diễn ra đúng tiến độ, an toàn và hiệu quả.

Trước đó, trong đợt thu nhận từ ngày 25.6 đến 1.7, Công an tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị, địa phương đã lấy mẫu ADN của 17.831 trường hợp, đạt 89,7% kế hoạch.

Đại diện UBND tỉnh Nghệ An, Quân khu 4 và các lực lượng chức năng kiểm tra công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để giám định ADN

Để tạo thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ tham gia, UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và các đơn vị chức năng tổ chức triển khai, bảo đảm chất lượng mẫu thu nhận.

UBND các xã, phường được yêu cầu thông báo hằng ngày về lịch thu nhận mẫu ADN tại các điểm được phân công thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, duy trì đến hết ngày 30.10.

Đồng thời, công khai số điện thoại của trưởng công an cấp xã và phó trưởng công an cấp xã phụ trách để người dân thuận tiện liên hệ, trao đổi thông tin khi cần.

Lịch thu nhận và địa điểm lấy mẫu cũng phải được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công, đăng tải trên trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của địa phương.

Công an xã hỗ trợ thân nhân liệt sĩ lấy mẫu ADN

Chính quyền cơ sở phối hợp với lực lượng công an xây dựng phương án hỗ trợ phương tiện, đưa đón 100% thân nhân đã đăng ký đến điểm lấy mẫu và trở về an toàn, thuận lợi.

Riêng phường Trường Vinh, địa phương đặt trạm thu nhận mẫu ADN, được yêu cầu tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị chức năng duy trì hoạt động của trạm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Việc thu nhận, lưu trữ và đối chiếu dữ liệu ADN thân nhân có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Qua đó, góp phần bổ sung dữ liệu phục vụ công tác xác minh, đồng thời đáp ứng nguyện vọng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính người thân của các gia đình liệt sĩ.

Trước đó, chiều 2.10, Công an tỉnh Nghệ An đã khánh thành hệ thống giám định ADN tại Phòng Kỹ thuật hình sự. Hệ thống được đưa vào hoạt động nhằm nâng cao năng lực giám định tại địa phương, phục vụ điều tra, truy xét tội phạm, xác định nhân thân và xây dựng ngân hàng ADN theo Đề án 06.

Nghệ An hiện có 116 nghĩa trang với 21.324 mộ liệt sĩ. Trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tỉnh đã lấy hơn 2.100 mẫu tại 28 nghĩa trang.

Đáng chú ý, Nghệ An đã hoàn thành việc lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang sớm hơn kế hoạch 6 tháng, tạo cơ sở quan trọng để tiếp tục triển khai các bước xác minh, đối chiếu thông tin, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi và gia đình.