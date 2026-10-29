Nghệ An triển khai rà soát vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031

Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng chí Hồ Sỹ Nguyệt - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có các thành viên Tổ công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo phòng, ban và cán bộ tham mưu về vị trí việc làm, biên chế của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; đại diện ban Xây dựng Đảng và cán bộ tham mưu của 4 xã, phường được lựa chọn làm điểm.

Xác định nhu cầu nhân lực từ chức năng, nhiệm vụ và sản phẩm công việc

Kế hoạch số 107-KH/TU được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhằm thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW, ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương. Trọng tâm là rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị, phù hợp yêu cầu vận hành mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo yêu cầu của Trung ương và của tỉnh, việc rà soát phải xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; phân định rõ nhiệm vụ, công việc, sản phẩm đầu ra, khối lượng, thời gian thực hiện và trách nhiệm của từng vị trí. Trên cơ sở đó, rà soát danh mục vị trí việc làm, cập nhật bản mô tả công việc và khung năng lực theo quy định; kế thừa kết quả đã được phê duyệt, chỉ điều chỉnh những nội dung có căn cứ và đúng thẩm quyền.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tham quan, kiểm tra trung tâm thông tin, tài liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

Điểm cốt lõi của cách làm mới là không lấy số người, ngạch công chức hay chỉ tiêu biên chế hiện có làm căn cứ trực tiếp để xác định vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực. Thay vào đó, cần làm rõ cơ quan, đơn vị phải thực hiện những công việc gì, tạo ra sản phẩm nào, yêu cầu năng lực ra sao và cần bao nhiêu nhân lực để hoàn thành nhiệm vụ. Từ đó có cơ sở xác định nhu cầu nhân lực và đề xuất phương án biên chế phù hợp, thay vì chỉ dựa vào thực trạng bố trí cán bộ hiện nay.

Tập trung trao đổi phương pháp triển khai và xử lý vướng mắc

Nội dung thảo luận tập trung vào phương pháp, cách thức triển khai tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; việc phân công và phối hợp giữa các đầu mối phụ trách; cách đặt mã vị trí việc làm, mã công việc theo hệ thống dữ liệu dùng chung; đồng thời nhận diện trước những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình rà soát và tổng hợp dữ liệu. Hội nghị cũng dành thời gian để hướng dẫn, trao đổi và giải đáp các kiến nghị của cơ quan, đơn vị.

Quy trình thực hiện gồm 8 bước liên thông: (1) Rà soát chức năng, nhiệm vụ và dữ liệu đã kê khai; (2) Xác định công việc, công đoạn và sản phẩm; (3) Xác định số lượng sản phẩm và thời gian thực hiện; (4) Đánh giá thay đổi công việc do chuyển đổi số, tự chủ, thuê dịch vụ và xã hội hóa; (5) Đối chiếu, hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả và khung năng lực; (6) Xác định số người cần thiết theo từng vị trí việc làm; (7) Đối chiếu nhân lực hiện có, xây dựng phương án biên chế; (8) Kiểm tra, xác nhận và gửi kết quả. Ở bước xác định nhu cầu nhân lực, có thể lựa chọn theo cơ cấu, chức danh; theo khối lượng và thời gian lao động; hoặc thẩm định theo sản phẩm, tiến độ và trách nhiệm đối với công việc khó chuẩn hóa thời gian; các dữ liệu phải có căn cứ, không bỏ sót hoặc tính trùng.

Để kiểm thử đầy đủ quy trình 8 bước, Nghệ An lựa chọn 6 đơn vị làm điểm gồm: Sở Nội vụ đại diện khối chính quyền; Văn phòng Tỉnh ủy đại diện khối Đảng, đoàn thể; phường Vinh Phú đại diện địa bàn đô thị; xã Quỳnh Sơn đại diện địa bàn đồng bằng; xã Tương Dương và xã Anh Sơn đại diện địa bàn miền núi. Việc lựa chọn các loại hình cơ quan, địa bàn khác nhau nhằm kiểm nghiệm phương pháp và kịp thời nhận diện vướng mắc trong thực tiễn. Các cơ quan, đơn vị, địa phương còn lại triển khai đồng thời, không chờ kết quả làm điểm.

Bảo đảm chất lượng dữ liệu, hoàn thành theo tiến độ đề ra

Kế hoạch số 107-KH/TU xác định các mốc thời gian cụ thể. Trước ngày 05/11/2026, các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành rà soát, kê khai, kiểm tra, xác nhận và gửi bộ dữ liệu ban đầu về cơ quan đầu mối tổng hợp theo từng khối; đồng thời gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy để theo dõi. Từ ngày 05 đến 10/11/2026, các cơ quan đầu mối cấp tỉnh kiểm tra, đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu, xử lý trùng lặp, chênh lệch và yêu cầu bổ sung những trường thông tin còn thiếu.

Từ ngày 11 đến 15/11/2026, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục xác định nhu cầu nhân lực, đối chiếu với số người hiện có, khả năng cơ cấu lại và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031. Trước ngày 20/11/2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ tổng hợp chung, hoàn thành việc xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế toàn hệ thống chính trị tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương theo quy định.

Để bảo đảm tính khách quan, thống nhất, việc xác định khối lượng công việc dựa trên kỳ thống kê từ ngày 01/10/2025 đến hết ngày 30/9/2026; số liệu nhân lực hiện có chốt tại ngày 30/9/2026. Hồ sơ phải thể hiện được căn cứ nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, khối lượng và thời gian thực hiện, kết quả xác định nhu cầu cùng tài liệu kiểm chứng; phần chưa đủ căn cứ phải được xác định và giải trình riêng. Ban Tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tiến độ, chất lượng và tổng hợp chung kết quả trên phạm vi toàn tỉnh.

Việc triển khai đồng bộ, thống nhất ngay từ khâu rà soát nhiệm vụ, xác định công việc, sản phẩm đến chuẩn hóa dữ liệu là cơ sở quan trọng để Nghệ An xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 khoa học, sát yêu cầu thực tiễn; góp phần cơ cấu lại đội ngũ, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị.