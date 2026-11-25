Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu UBND tỉnh, kết hợp trực tuyến đến 130 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh. Ảnh: An Duyên

Rà soát nhiều nhóm đối tượng, ưu tiên địa bàn trọng điểm

Theo kế hoạch, đợt cao điểm được triển khai tại các cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cộng đồng dân cư.

Các nhóm đối tượng thuộc diện rà soát gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đội ngũ nhà giáo, học sinh, sinh viên; công nhân tại các doanh nghiệp và người dân từ đủ 16 đến 60 tuổi.

Mục tiêu là 100% đối tượng thuộc diện triển khai được tuyên truyền, vận động ký cam kết không phạm tội về ma túy, không sử dụng trái phép chất ma túy, không tiếp tay, bao che cho tội phạm và tệ nạn ma túy. Các đối tượng cũng được vận động chấp hành việc xét nghiệm nhanh ma túy đột xuất của lực lượng chức năng khi có yêu cầu.

Việc xét nghiệm do lực lượng Công an chủ trì, phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan. Quá trình thực hiện theo phương thức phân kỳ, cuốn chiếu, tập trung trước vào những địa bàn trọng điểm, phức tạp và nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

Đáng chú ý, đối với học sinh chưa đủ 18 tuổi, việc xét nghiệm sàng lọc phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ. Tỉnh không tổ chức xét nghiệm đồng loạt, bắt buộc đối với toàn bộ học sinh.

Thiếu tướng Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: An Duyên

Bảo đảm quy trình xét nghiệm, bảo mật thông tin cá nhân

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, Ủy ban MTTQ tỉnh, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị và trường học đã phát biểu nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng thuận, thống nhất cao với mục tiêu, ý nghĩa của đợt cao điểm; đồng thời, cùng ký vào bản cam kết phối hợp triển khai thực hiện.

Đại diện các sở, ngành, UBMTTQ tỉnh, phường xã, cơ quan, đơn vị, trường học cam kết thể hiện quyết tâm thực hiện đợt cao điểm. Ảnh: An Duyên

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đợt cao điểm của tỉnh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và sự tham gia tích cực của toàn xã hội. Việc triển khai không chỉ dựa vào sự quyết liệt của lực lượng chức năng mà còn cần sự đồng thuận, tự giác và trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: An Duyên

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương thực hiện nghiêm nhiệm vụ được phân công; bảo đảm việc xét nghiệm đúng quy trình, khách quan, chính xác, bảo mật thông tin cá nhân. Đặc biệt, kết quả test nhanh chỉ có giá trị sàng lọc. Những trường hợp có kết quả dương tính phải được xét nghiệm khẳng định tại cơ sở y tế đủ điều kiện trước khi cơ quan chức năng tiến hành xác minh, xử lý theo quy định.

Đợt cao điểm được thực hiện đến hết ngày 31/03/2027, hướng tới nâng cao ý thức, trách nhiệm của cá nhân, gia đình và cộng đồng trong phòng, chống ma túy, góp phần xây dựng các xã, phường không ma túy.