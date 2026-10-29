Nghệ An triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ

Công an tỉnh Nghệ An đang triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Hoạt động nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu, xác minh, từng bước xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Nghệ An là địa phương có số lượng lớn liệt sỹ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, tuy vậy, vẫn còn nhiều liệt sỹ chưa xác định được danh tính hoặc thông tin phần mộ.

Đợt này, địa phương dự kiến thu nhận mẫu ADN của hơn 3.500 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần mộ, ưu tiên các trường hợp có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ, phục vụ công tác tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Nguyễn Đức Cường động viên thân nhân liệt sỹ tại điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN

Với phương châm “đến từng nhà, rà từng trường hợp, hướng dẫn từng người dân", lực lượng công an địa phương trực tiếp đến các hộ gia đình có thân nhân liệt sĩ để nắm thông tin, kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ liên quan, xác minh mối quan hệ thân nhân, lập biên bản rà soát theo quy định. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thân nhân liệt sỹ được hỗ trợ đưa đón trên hành trình đến điểm lấy mẫu, trở về nhà

Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với công an cấp xã rà soát, xác minh thông tin thân nhân liệt sĩ; huy động tối đa lực lượng, phương tiện thu nhận mẫu sinh phẩm tại điểm thu nhận tập trung; bố trí các tổ công tác lưu động trực tiếp đến tận nhà thu nhận mẫu ADN đối với những trường hợp tuổi cao, sức yếu, đi lại khó khăn; xây dựng phương án hỗ trợ phương tiện, đưa đón 100% thân nhân đã đăng ký đến điểm lấy mẫu và trở về an toàn.

Thân nhân liệt sỹ đi lại khó khăn được lực lượng công an tận tình hỗ trợ

Trước đó, từ ngày 25/6 - 1/7/202, Công an tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị, địa phương đã thu nhận mẫu ADN của 17.831 thân nhân liệt sĩ, đạt 89,7% kế hoạch, tạo cơ sở quan trọng cho việc tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp khoa học.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An động viên thân nhân liệt sỹ tại điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN

Nghệ An hiện có 116 nghĩa trang với 21.324 mộ liệt sĩ. Trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm”, địa phương đã lấy hơn 2.100 mẫu tại 28 nghĩa trang, hoàn thành việc lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang sớm hơn kế hoạch 6 tháng, tạo cơ sở quan trọng để tiếp tục triển khai các bước xác minh, đối chiếu thông tin, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương, gia đình.