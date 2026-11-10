Nghệ An triển khai chuẩn bị đầu tư dự án tuyến đường ống dẫn xăng dầu sang Lào

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bám sát Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, hướng tới mục tiêu kết nối hạ tầng từ khu vực miền Trung Việt Nam để cung ứng nhiên liệu ổn định, trực tiếp cho thị trường Lào.

Rà soát phương án tuyến ống và đánh giá tác động môi trường

Theo kế hoạch, Sở Công thương đóng vai trò là cơ quan đầu mối, chủ trì rà soát nhu cầu cung ứng và tính toán khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật. Tuyến đường ống dẫn xăng dầu sang Lào có chiều dài khoảng 100 km, dự kiến đi dọc theo hành lang đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy, qua khu vực miền Tây Nghệ An để kết nối với hạ tầng biên giới phía Lào. Các phương án bố trí kho và tuyến ống đang được lập hồ sơ so sánh sơ bộ để trình UBND tỉnh Nghệ An xem xét trước ngày 25/11/2026.

Kho xăng, dầu của Công ty TNHH MTV Petrolimex Nghệ An

Do tuyến ống dài khoảng 100 km đi qua khu vực có địa hình đồi núi dốc của miền Tây Nghệ An, việc kiểm soát rủi ro địa chất và sinh thái được đặc biệt chú trọng. UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hiện trạng rừng và khả năng chịu tải của môi trường tại các tiểu vùng dự án đi qua.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm kiểm soát diện tích rừng, đánh giá tác động tới hiện trạng rừng tự nhiên và rừng phòng hộ vùng biên giới khi giải phóng mặt bằng làm hành lang tuyến ống; đồng thời khảo sát các điểm giao cắt với hệ thống sông suối nhằm bảo đảm an toàn nguồn nước, không để phương án thi công làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm tại hạ lưu.

Bên cạnh đó, thực hiện đánh giá tác động môi trường, hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng kịch bản ứng phó sự cố tràn dầu, rò rỉ nhiên liệu trên địa hình đất dốc trước ngày 20/11/2026.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục pháp lý, quy hoạch

Trước ngày 20/11/2026, Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tham gia chuẩn hóa quy hoạch đô thị, nông thôn và tính toán các vị trí giao cắt hạ tầng nhằm bảo đảm an toàn công trình, phù hợp với không gian phát triển của địa phương.

Do đặc thù dự án vận chuyển nhiên liệu dễ cháy nổ qua biên giới, công tác bảo đảm an ninh, an toàn được tăng cường. Công an tỉnh phối hợp cùng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chịu trách nhiệm nắm chắc tình hình địa bàn, phòng ngừa các vấn đề phức tạp về trật tự xã hội và giải phóng mặt bằng ngay từ khâu khảo sát.

Đồng thời, Công an tỉnh phối hợp với Sở Tài chính thẩm định tư cách pháp lý, năng lực tài chính, nguồn vốn và kinh nghiệm vận hành chuyên ngành của các nhà đầu tư đăng ký tham gia, bảo đảm đơn vị thực hiện có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu về an ninh kinh tế và an ninh năng lượng quốc gia.

Để dự án sớm đủ điều kiện triển khai, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành chủ động phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính một cách thực chất, không chờ đợi tuần tự. Sở Tài chính được giao chủ trì rà soát, xác định hình thức đầu tư, trình tự chấp thuận chủ trương đầu tư và phương án lựa chọn nhà đầu tư bảo đảm công khai, minh bạch, hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2026.

Cùng với đó, Sở Ngoại vụ có nhiệm vụ rà soát các điều ước, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam và Lào nhằm bảo đảm thủ tục đối ngoại cho dự án. Các thủ tục đầu tư được tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện song song, hướng tới mục tiêu hoàn thành khung pháp lý cơ bản trong năm 2026.

Kết quả thực hiện tổng thể sẽ được tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh Nghệ An trước ngày 31/12/2026 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.