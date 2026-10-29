Nghệ An triển khai chính sách đối với người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Kế hoạch được ban hành nhằm thực hiện các chế độ, chính sách theo Nghị định số 307/2026/NĐ-CP ngày 04/8/2026 của Chính phủ; nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các Sở, ban, ngành về vai trò, vị trí của người có uy tín và các tổ chức, cá nhân tiêu biểu là người dân tộc thiểu số.

Thông qua đó, phát huy vai trò của người có uy tín và các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Con Cuông hướng dẫn người dân vay vốn chính sách. Ảnh: Thu Huyền

UBND tỉnh yêu cầu việc thực hiện chính sách phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện, chủ động triển khai; tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Về chính sách đối với người có uy tín, việc lựa chọn, công nhận, quyết định số lượng, đưa ra khỏi danh sách, thay thế, bổ sung người có uy tín được thực hiện theo Nghị định số 307/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền quyết định số lượng, lựa chọn, công nhận, đưa ra khỏi danh sách, thay thế, bổ sung người có uy tín. Hằng năm, Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo rà soát, đánh giá người có uy tín theo quy định; báo cáo kết quả và gửi danh sách về Sở Dân tộc và Tôn giáo để theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh.

Các chính sách hỗ trợ thông tin gồm tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin; cấp miễn phí một ấn phẩm báo chí của cơ quan báo chí cấp Trung ương chuyên sâu về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và một ấn phẩm báo chí của tỉnh hoặc loại hình cung cấp thông tin khác do UBND tỉnh quyết định.

Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND cấp xã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho người có uy tín; tổ chức các đoàn người có uy tín tiêu biểu đi làm việc, tham quan, giao lưu, gặp mặt, tọa đàm, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh. Căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách, UBND cấp xã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phù hợp.

Chính sách hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần người có uy tín được giao UBND cấp xã tổ chức thực hiện theo quy định. Về khen thưởng, cấp tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh, khen thưởng người có uy tín tiêu biểu định kỳ 05 năm/lần; cấp xã lựa chọn, quyết định hình thức và thời gian tổ chức các hoạt động phù hợp với quy mô, số lượng người có uy tín và tình hình thực tế địa phương. Chính sách tiếp đón các đoàn đại biểu người có uy tín do địa phương tổ chức đến thăm, làm việc được giao Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp triển khai theo quy định.

Đối với chính sách thăm hỏi, tặng quà, biểu dương, tôn vinh các tổ chức, cá nhân người dân tộc thiểu số, đối tượng thụ hưởng, nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 307/2026/NĐ-CP ngày 4/8/2026 của Chính phủ.

UBND tỉnh giao Sở Dân tộc và Tôn giáo là cơ quan thường trực, tham mưu UBND tỉnh quản lý, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; chủ trì phối hợp triển khai các chế độ, chính sách và phát huy vai trò của người có uy tín, các tổ chức, cá nhân người dân tộc thiểu số. Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định chính sách đặc thù đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An; hằng năm xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao và định kỳ tổng kết 05 năm, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong khả năng cân đối ngân sách địa phương. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp thực hiện chính sách và phát huy vai trò của người có uy tín, các tổ chức, cá nhân là người dân tộc thiểu số.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương tuyên truyền về chính sách; tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục Tết hoặc lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh làm cơ sở thực hiện chính sách thăm hỏi, tặng quà. Các Sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tuyên truyền, phối hợp thực hiện chính sách.

Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh kịp thời thông tin về tiêu chí, đối tượng, điều kiện bình chọn và chế độ, chính sách đối với người có uy tín, các tổ chức, cá nhân người dân tộc thiểu số; tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt nhằm nhân rộng nhân tố tích cực, phát huy vai trò của người có uy tín trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị vùng dân tộc, miền núi.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của người có uy tín và Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số để phản ánh, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; tham gia giám sát việc thực hiện chính sách.

UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trong việc công nhận, đưa ra khỏi danh sách, thay thế, bổ sung người có uy tín; tổ chức thực hiện chính sách đúng quy định; kịp thời thăm hỏi, động viên người có uy tín ốm đau, qua đời, thân nhân người có uy tín qua đời và gia đình người có uy tín gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn. Hằng năm, UBND cấp xã xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách, chủ động cân đối nguồn lực và định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Dân tộc và Tôn giáo về tình hình, kết quả triển khai.

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