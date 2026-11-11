Nghệ An: Trâu, bò chết hàng loạt do bệnh tụ huyết trùng

Tình trạng trâu, bò chết xảy ra ở xã miền núi Hữu Kiệm. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Theo ông Trần Võ Ba, Chi cục Phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An: Sau khi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương I có kết quả xét nghiệm xác định gia súc mắc bệnh tụ huyết trùng, là cơ sở quan trọng để cơ quan chuyên môn triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, hạn chế nguy cơ lây lan và giảm thiểu thiệt hại cho người chăn nuôi.

Hiện nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đang phối hợp Ủy ban nhân dân xã Hữu Kiệm tập trung kiểm soát, theo dõi và xử lý các trường hợp gia súc bị ốm; tổ chức điều trị dự phòng cho đàn gia súc tại khu vực xung quanh ổ dịch.

Theo đó, đã điều trị dự phòng cho gần 200 con trâu, bò tại các bản có dịch và vùng lân cận.

Từ ngày 9/11 đến nay đã điều trị được hơn 60 con trâu, bò mắc bệnh. Hiện đang tiếp tục rà soát, tiêm phòng bổ sung vắc-xin tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò trên địa bàn toàn xã.

Việc tiêm phòng được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm chủ động bảo vệ đàn vật nuôi, tạo miễn dịch và hạn chế nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan.

Hiện nay, các ngành chức năng và chính quyền xã Hữu Kiệm đang khẩn trương khoanh vùng, triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn dịch bệnh lây lan.

Cán bộ xã Hữu Kiệm kiểm tra đàn trâu của một hộ dân. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Là địa phương tiếp giáp với xã Hữu Kiệm, xã Chiêu Lưu đang chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc trước nguy cơ bệnh tụ huyết trùng có thể lây lan. Theo đó, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành văn bản chỉ đạo các ban, ngành chuyên môn và các thôn, bản tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Người chăn nuôi được khuyến cáo hạn chế thả rông trâu, bò; thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của đàn vật nuôi để kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường và báo cáo cơ quan chức năng, góp phần ngăn chặn dịch bệnh phát sinh, lây lan.

Trước đó, từ ngày 3 đến 7/11, trên địa bàn xã Hữu Kiệm có gần 30 con trâu, bò trên địa bàn chết đều có triệu chứng sưng cổ, sủi bọt mép, khó thở, chướng bụng... khiến người chăn nuôi vô cùng lo lắng.