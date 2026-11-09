Nghệ An: Trâu bò chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, người dân bất an, lo lắng

Hàng chục con trâu, bò trên địa bàn xã Hữu Kiệm chết bất thường.

Ngày 8/11, ông Đặng Đức Phước - Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm (Nghệ An) cho biết, những ngày qua trên địa bàn xã đã ghi nhận hàng chục con trâu, bò bị chết chưa rõ nguyên nhân. Sự việc khiến người dân trên địa bàn bất an, lo lắng.

Theo đó, từ ngày 3/11, trâu, bò của một số hộ nuôi trên địa bàn xã bắt đầu xảy ra tình trạng chết rải rác bất thường. Lượng trâu bò chết nhiều nhất tại bản Khe Nạp với 21 con trâu (17 con trâu trưởng thành và 4 con nghé); tại bản Na Lượng đã chết 1 con bò; còn bản Bảo Nam 3 con bò cũng đã bị chết.

Gia súc chết có triệu chứng sưng cổ, sủi bọt mép, khó thở, chướng bụng, khi mổ ra thấy phổi bị đen, trước khi chết như bị nghẽn ở cổ không thở được.

Gia súc chết có triệu chứng sưng cổ, sủi bọt mép, khó thở, chướng bụng, khi mổ ra thấy phổi bị đen.

Gia đình anh Ven Phò Thuỷ (SN 1977, trú bản Khe Nạp) nuôi tổng cộng 33 con trâu, bò. Hàng ngày, anh Thuỷ chăn thả số gia súc này ở khu vực bìa rừng. Tuy nhiên, 5 ngày trở lại đây, 19 con trâu liên tiếp lăn ra chết bất thường.

Trong số 19 con bị chết có 13 con lớn với tuổi đời từ 4-6 năm, 6 con trâu nhỏ từ 1-3 năm tuổi. Ước tính thiệt hại ban đầu về kinh tế lên đến hàng trăm triệu đồng.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Thuỷ đã di chuyển những con trâu bò còn lại đến vị trí gần nhà để nuôi và theo dõi. Ngoài hộ gia đình anh Ven Phò Thủy, trên địa bàn bản Khe Nạp ghi nhận nhiều hộ gia đình khác có trâu, bò cũng bị chết.

Lãnh đạo UBND xã Hữu Kiệm kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Hữu Kiệm đã cử cán bộ vào tận nơi ghi nhận tình hình, lấy mẫu sinh phẩm gửi đi xét nghiệm tìm nguyên nhân đồng thời có báo cáo nhanh gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An.

Hiện UBND xã Hữu Kiệm đang tăng cường tuyên truyền nhân dân tiêu hủy toàn bộ số gia súc bị chết, vệ sinh khử trùng chuồng trại và nuôi nhốt gia súc. Đồng thời, giao ban quản lý các bản, các hộ chăn nuôi giám sát, theo dõi chặt chẽ diễn biến đàn gia súc trên địa bàn.

Đại diện chính quyền địa phương động viên, thăm hỏi các gia đình có trâu, bò bị thiệt hại.

Bên cạnh đó, hướng dẫn người chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi gia súc thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh thú y trong chăn nuôi; thực hiện nghiêm “5 không” trong phòng chống dịch: Không nuôi thả rông gia súc; không mua, bán gia súc bị bệnh; không ăn thịt gia súc bị bệnh hoặc không rõ nguồn gốc; không dấu dịch và không vứt xác gia súc bừa bãi ra môi trường.

Địa phương cũng đề nghị Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh Nghệ An cử cán bộ chuyên môn xuống hỗ trợ kiểm tra, lấy mẫu, xét nghiệm làm rõ nguyên nhân, hướng dẫn việc phòng, chống dịch bệnh nhằm giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi cho người dân trên địa bàn.