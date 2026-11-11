Nghệ An: Trâu, bò chết bất thường

Theo thống kê của xã Hữu Kiệm (tỉnh Nghệ An), hiện tượng trâu, bò bị chết được ghi nhận từ ngày 3/11 đến chiều 9/11. Đã có 46 con trâu, bò của 17 gia đình tại một số bản đã bị chết.

Ông Ven Phò Thủy (bản Khe Nạp) là hộ chăn nuôi chịu thiệt hại nặng nhất tại địa phương. Gia đình ông Thủy có 38 con trâu, đến nay 21 con trong đàn đã chết, gồm: 17 con trưởng thành khoảng 4 - 5 tuổi và 4 con nghé. Theo ông Cụt Văn Xim - Trưởng bản Khe Nạp, toàn bản có tổng đàn 590 con trâu, bò, ghi nhận có 24 con trâu chết, gồm: 20 con trưởng thành và 4 con nghé. Ngoài ra, 1 con trâu khác đang có biểu hiện mắc bệnh. Theo ông Xim, chăn nuôi đại gia súc là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ, vì vậy, tình trạng trâu chết khiến người dân đặc biệt lo lắng. Với những gia đình mất nhiều con trong đàn, thiệt hại không chỉ là giá trị vật nuôi mà còn là vốn sản xuất, tài sản tích lũy và nguồn thu của gia đình.

Ngoài ra, tại bản Na Lượng, trong tổng đàn 259 con, có 3 con bò chết. Bản Bảo Nam có tổng đàn 527 con, ghi nhận 3 con bò chết. Một số bản khác ghi nhận trâu bò chết rải rác. Trong 6 ngày, ở xã Hữu Kiệm có tổng cộng hơn 40 con trâu, bò chết.

Các con vật chết được ghi nhận có biểu hiện như: sưng cổ, sốt cao, chướng bụng, sùi bọt mép, khó thở; một số con chết nhanh sau khi phát bệnh. Triệu chứng xuất hiện trên nhiều con vật khiến người nuôi lo ngại dịch bệnh có thể tiếp tục lan sang cả đàn vật nuôi. Đến nay, cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân.

Ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm cho biết, sau khi hiện tượng trâu, bò chết xảy ra, địa phương đã phối hợp với cơ quan chuyên môn theo dõi diễn biến, thống kê số gia súc chết và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Do trâu, bò phần lớn được thả rông trên rừng, xã yêu cầu các bản, các hộ báo ngay khi phát hiện vật nuôi chết hoặc có dấu hiệu bất thường. Người dân được đề nghị chụp ảnh, đánh dấu vị trí để tránh ghi nhận trùng lặp khi tổng hợp số liệu.

Cũng theo ông Long, đến sáng 10/11, qua kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I (Cục Chăn nuôi và Thú y) mẫu bệnh phẩm lấy từ gia súc mắc bệnh cho kết quả dương tính với vi khuẩn Pasteurella multocida, dân gian hay gọi là vi khuẩn gây bệnh tụ huyết trùng.

Địa phương đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiêu hủy gia súc chết đúng quy trình, vệ sinh và khử trùng chuồng trại, đồng thời, nuôi nhốt đàn vật nuôi để hạn chế nguy cơ lây lan. Xã cũng đề nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ phòng, chống dịch. Trước mắt, địa phương cần xác định phạm vi ảnh hưởng, theo dõi đàn gia súc ở các bản lân cận và xử lý ổ dịch theo hướng dẫn thú y.